Gangster kam zu früh: Noch kein Geld in Kasse

von DPA

An der frühen Morgenstunde ist ein Räuber am Freitag im österreichischen Linz gescheitert.



Nach Angaben der Polizei hatte der Unbekannte gegen 5.20 Uhr eine Tankstelle aufgesucht und die Herausgabe des Geldes gefordert. Da sich jedoch zu der nachtschlafenden Zeit noch kein Geld in der Kasse befand, musste der Gangster unverrichteter Dinge das Weite suchen.



Wenig später schlug der Räuber kurzerhand in einer anderen Tankstelle zu - diesmal mit Erfolg. Der Mann flüchtete zu Fuß mit seiner Beute.