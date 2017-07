Fulda: Tödliche Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen - 18-Jähriger stirbt

Am Dienstag, dem 4. Juli 2017, am es gegen 22.50 Uhr in Hünfeld im Landkreis Osthessen zu einem Streit zwischen zwei 18-jährigen Heranwachsenden. Einer der beiden Jugendlichen trug laut Aussagen der Polizei tödliche Verletzungen davon.Näheres ist noch nicht bekannt.



Der Tatverdächtige wurde festgenommen. Staatsanwaltschaft und Polizei haben die Ermittlungen aufgenommen. Nähere Informationen zur Tat und den Hintergründen lesen Sie in Kürze auf InFranken.de