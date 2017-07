Fünf seltene Berberlöwen-Babies in Zoo in Rheinland-Pfalz präsentiert

von DPA

Seltener Nachwuchs: Zwei Monate nach ihrer Geburt hat der Zoo Neuwied am Montag (26. Juni) fünf Berberlöwen-Babys präsentiert. "Wie süß!", "wie putzig!", "wie goldig!" - war immer wieder aus dem Publikum zu hören.



Putzmunter balgten sich die Löwenbabys um Milch. Auf der ganzen Welt gibt es nach Angaben von Zoodirektor Mirko Thiel nur noch rund 100 wohl nicht mehr völlig reinrassige Berberlöwen, die in Zoos leben - elf davon im rheinland-pfälzischen Neuwied. In ihrer ursprünglichen Heimat Nordafrika sind die Großkatzen schon vor einem Jahrhundert ausgerottet worden.