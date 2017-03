Frühlingsanfang 2017: Das macht der Frühling mit unserem Körper

von DPA

Der Frühlingsbeginn - der Anfang der Jahreszeit Frühling - kann entweder astronomisch, meteorologisch oder phänologisch bestimmt werden:



Astronomischer Frühlingsanfang: Weil sich die Neigung der Erdachse zur Sonne hin im Jahresverlauf ändert, entstehen die Jahreszeiten. Der Frühling auf der Nordhalbkugel beginnt dann, wenn die Sonne über dem Äquator exakt im Zenit steht und nach Norden "wandert". In diesem Jahr ist das am 20. März um 11.29 Uhr der Fall.



Meteorologischer Frühlingsanfang: Wetterkundler berechnen ihre Klimadaten vorzugsweise in ganzen Monaten. Für sie beginnt deshalb der Frühling am 1. März und endet am 31. Mai.



Phänologischer Frühling: Der Beginn des Frühlings lässt sich auch im heimischen Garten ablesen - je nachdem, welche Pflanze gerade blüht. Die Phänologie - griechisch für "Lehre von den Erscheinungen" - leitet daraus die einzelnen Frühlingsphasen ab. Wenn etwa Haselsträucher und Schneeglöckchen in Blüte stehen, ist der sogenannte Vorfrühling gekommen.



Termin zum Frühlingsanfang variiert

Der astronomische Frühlingsanfang variiert jedes Jahr zwischen dem 20. und 21. März. Der genaue Termin ist vom Abstand zum letzten Schaltjahr abhängig. Entscheidend ist das Äquinoktium, auch bekannt als Tagundnachtgleiche. Während die Meteorologen in ganzen Monaten denken, definiert sich der astronomische Frühlingsanfang über den Sonnenstand. Die Tag-und-Nacht-Gleiche gibt es zweimal im Jahr: Im März läutet sie den Frühling ein, am 22. oder 23. September beginnt mit ihr der Herbst. An diesen beiden Tagen dauern Tag und Nacht gleich lang.



Abgelöst wird der Frühling am 21. Juni 2017 vom Sommeranfang. Der kalendarische Sommeranfang ist der längste Tag des Jahres. An diesem Termin steht die Sonne senkrecht über dem nördlichen Wendekreis. Am 22. September 2017 beginnt schließlich der Herbst und am 21. Dezember 2017 der Winter.



Sonne lässt die Menschen aufblühen

Der Frühling und seine Gefühle: Wie die Sonne uns aufblühen lässt Krokusse sprießen, Vögel zwitschern, Knospen treiben aus den Zweigen. Schon kleine Kinder wissen, wie die Natur sich im Frühling verändert. Aber wie reagiert der Mensch auf die ersten warmen Tage? Vereinfacht gesagt spielen im Frühjahr unsere Hormone verrückt - nur anders, als man denkt. Was auch daran liegt, dass die Deutschen hormonell unterversorgt sind. Aber von vorn.



Genau wie Pflanzen wenden sich auch Menschen zur Sonne hin, sobald die ersten Strahlen durch die Wolken dringen. Wenn man Spaziergänger in diesen Tagen in Parks und auf Plätzen beobachtet, tun sie das fast schon intuitiv - und äußerst effizient. Die Sonne steht im Frühjahr wieder höher am Himmel, dadurch gelangen mehr Sonnenstrahlen auf die Haut und dringen in sie ein. Ist die UV-B-Strahlung erst mal in der dünnen Oberhaut angekommen, beginnt der Körper mit der Produktion eines lange unterschätzten Stoffes: Vitamin D.



Vitamin D als lebenswichtiges Hormon

Eigentlich ist Vitamin D kein richtiges Vitamin, sondern ein lebenswichtiges Hormon. Mit der Nahrung können wir nicht genug aufnehmen, daher müssen wir regelmäßig ins Freie. Aus Studien mit U-Boot-Fahrern, die in ihrer Blechröhre wochenlang keine Sonne sehen, weiß man: Wir können Vitamin D zwar speichern. Aber der Vorrat reicht wohl nur für einige Monate. Spätestens nach dem dunklen Winter haben viele Deutsche einen Mangel - und sehnen sich nach Sonne.



Wie wertvoll Vitamin D ist, verrät schon der wissenschaftliche Name des Hormons: Calciferol, auf Deutsch "Kalkbringer". Das Hormon hilft, Kalk (Calcium) dorthin zu transportieren, wo er gebraucht wird - in die Knochen und die Muskeln. Im Frühling steigt also unsere Muskelkraft, die Knochen werden dichter und damit stabiler. Ein Tag im Freien macht acht Tage ohne Sonnenlicht wett.



An Wärme gewöhnen

Die Sonnenstrahlung wirkt aber nicht nur über das Licht, sondern auch über die Wärme. Einige Forscher erklären so die Frühjahrsmüdigkeit, die so manchen befällt. Man muss sich die ersten Frühlingstage demnach vorstellen wie eine sehr laue Dauersauna: Durch die Wärme weiten sich die Adern, der Blutdruck sinkt, wir fühlen uns zunächst müde und schlapp. Hat sich der Organismus einmal angepasst, ist es auch mit der Frühjahrsmüdigkeit vorbei.



Bleibt noch das Rätsel der Frühlingsgefühle. Woran liegt es, dass wir uns frischer fühlen, fröhlicher und vielleicht auch attraktiver? Wir profitieren nicht nur von den Sonnenstrahlen auf unserer Haut. Auch auf die Netzhaut im Auge fällt viel mehr Licht als im Winter; selbst der sonnigste Wintertag wird nur so hell wie ein trüber Tag im Sommer. Das Frühjahrslicht hemmt nun über Rezeptoren in der Netzhaut die Produktion von Melatonin im Hirn. Vor allem im Winter hat uns dieses "Schlafhormon" müde und schlapp gemacht.



Je weniger Melatonin gebildet wird, desto besser kann Serotonin wirken. Serotonin gilt als "Glückshormon", Depressive leiden unter einem Mangel daran. Je mehr Licht, desto mehr Serotonin. Der Frühling ist also eine Art kostenlose Lichttherapie.



Schnellere Hautalterung

Ein Wermutstropfen hat der Frühling aber doch: Die so wichtige UV-B-Strahlung gibt es nur im Verbund mit UV-A-Strahlung - und die lässt die Haut altern. Wir werden also zusehends faltiger, sind dabei aber kräftiger, glücklicher und gesünder. Oder, frei nach Hesse: Jedem Aufblühen wohnt ein Welken inne. Das ist, alles in allem, doch ein guter Deal.