Frau und Baby schwer verletzt: Emrah Mutlu weiter auf der Flucht

Es gebe entsprechende Zeugenhinweise aus Münster (Nordrhein-Westfalen), wo er sich am Freitagvormittag aufgehalten haben soll, sagte eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Demnach könnte der 35-Jährige versuchen, eine Hafen in Hamburg, Bremen oder auch in den Niederlanden zu erreichen.



Der Mann soll am Dienstag die 75 Jahre alte Großmutter seiner von ihm getrennt lebenden Ehefrau getötet haben. Seine 26-jährige Frau und das gemeinsame Baby soll er lebensgefährlich verletzt haben. Der Zustand der Frau soll stabil, aber weiter lebensbedrohlich sein, sagte die Polizeisprecherin. Das Baby ist erst wenige Monate alt.



Der Mann soll die beiden Frauen und den Säugling im und vor dem Wohnhaus attackiert haben, möglicherweise mit einem Messer. Der Mann war danach mit seinem Kleinwagen mit dem Kennzeichen AP-DJ 7 auf der Flucht. Die Polizei warnt, dass er noch bewaffnet sein könnte.



Die Kripo Saalfeld bittet deshalb dringend um weitere Zeugenhinweise zum aktuellen Aufenthalt des Emrah Mutlu. Informationen nehmen die Saalfelder Ermittler unter der Telefonnummer 03672/417-2430 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



Tatverdächtiger:



Emrah Mutlu

- 35 Jahre alt

- türkische Abstammung

- 1,84 m groß

- schlanke, athletische Gestalt

- Glatze

- braune Augen

- Tätowierungen am linken Unterarm und der

rechten Schulter



Fluchtfahrzeug:



- Peugeot 306

- amtliche Kennzeichen: AP-DJ7

- rot

- Erstzulassung 1995