Frau schubst fremden Mann vor einfahrende U-Bahn

von DPA

Glücklicherweise konnte der einfahrende Zug am Mittwochabend noch rechtzeitig bremsen und kam etwa zehn Meter vor dem im Gleisbett liegenden Mann zum Stehen, wie das Polizeipräsidium München am Donnerstag mitteilte. Der 59-Jährige erlitt durch den Sturz auf das Gleis leichte Verletzungen und wurde in eine Klinik gebracht.



Die 38 Jahre alte Täterin konnte noch an Ort und Stelle festgenommen werden. Über ihr Motiv wurde zunächst nichts bekannt. Gegen die in Jena wohnende Frau ermittelt nun die Mordkommission.