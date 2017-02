Frau findet zwei tote Handwerker im Keller - Hinweise auf Gewalteinwirkung

von DPA

Zwei tote Handwerker sind im Keller eines Einfamilienhauses im hessischen Taunusstein entdeckt worden. Es gebe Anzeichen für eine Gewalteinwirkung, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Wiesbaden, ohne Einzelheiten zu nennen. Hinweise auf eine Explosion oder einen Unfall seien bislang nicht bekannt.



Zur Art der Verletzungen der 38 und 58 Jahre alten Männer machte der Staatsanwalt zunächst keine Angaben. Eine Obduktion am Freitag sollte die genaue Todesursache klären. Ob die Männer im Streit aufeinander los gingen, oder einer den anderen und anschließend sich selbst tötete, war zunächst unklar. "Wir schließen nichts aus", sagte der Staatsanwalt.



Eine Bewohnerin des Hauses hatte die Leichen am frühen Donnerstagabend entdeckt. Sie habe die beiden mit Verputzerarbeiten im Keller beauftragten Männer gekannt und das Haus für mehrere Stunden verlassen. Als sie zurückkehrte, entdeckte sie die Leichen im Keller. Ein Polizeisprecher bezeichnete den Fall als "dubios".