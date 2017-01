"Fragwürdiges Menschenbild": Medienexperten warnen vor Dschungelcamp und Co.

von DPA

Kinder sollten das am Freitag beginnende "Dschungelcamp" nicht schauen, heißt es auf der Homepage von "Flimmo", einem Portal für Medienerziehung. "Der Zuschauer wird zum Voyeur gemacht, Häme und Schadenfreude sind die wesentlichen Bestandteile der Sendung. Wie Menschen hier in gefährlichen, peinlichen und ekligen Situationen bloßgestellt werden, vermittelt ein fragwürdiges Menschenbild."



Das Fazit der Medienpädagogen - auch zu Formaten wie "DSDS", "Der Bachelor" und "Germany's Next Topmodel": "Jüngeren Kindern bis etwa Ende des Grundschulalters sollten solche Sendungen am besten erspart bleiben. Auch bei älteren Kindern ist es wichtig, mit solchen Formaten kritisch umzugehen."



"Flimmo" ist eine Programmberatung für Eltern und bewertet, ob Fernsehsendungen für Drei- bis 13-Jährige geeignet sind.