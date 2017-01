Feiertage 2017 in Bayern: So planen Sie Ihren Urlaub clever

2. bis 16. Juni

27. bis 29. Dezember

30. Oktober bis zum 3. November



Wer hat die meisten Feiertage?





Wer legt Feiertage fest?





Warum gibt es Feiertage?





Feiertage an Wochentagen im Jahr 2017





Feiertage, die 2017 auf ein Wochenende fallen:





Das sind die Brückentage im Jahr 2017:



Für Bayern stehen insgesamt 14 gesetzliche Feiertage im Kalender 2017. Das Beste daran: 13 davon fallen auf einen Wochentag. Nur ein einziger Feiertag geht den Arbeitnehmern im kommenden Jahr durch die Lappen, und zwar der Neujahrstag, der auf einen Sonntag fällt. In diesem Jahr gab es hingegen nur elf Feiertage, die in einer Arbeitswoche lagen.Und noch eine gute Nachricht für die Arbeitnehmer in Bayern: 2017 haben sie sogar einen gesetzlichen Feiertag mehr. Denn der Reformationstag wurde erstmals bundesweit zum Feiertag erklärt . Allerdings ist das eine einmalige Sache. Der Anlass ist der 500. Jahrestag der 95 Thesen Martin Luthers, die er am 31. Oktober 1517 an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg genagelt haben soll. Ansonsten gilt der Reformationstag nur in den fünf ostdeutschen Bundesländern.Auch auf viele Brückentage können sich die Arbeitnehmer in Bayern freuen, denn im Jahr 2017 gibt es gleich fünf davon. So planen Arbeitnehmer am besten die Brückentage im Jahr 2017:- Wenn man sich im Zeitraum vomacht Urlaubstage nimmt, dann gibt es gleich zwei Wochen frei.- Es lohnt sich auch, vomfreizunehmen, denn dann hat man mit drei Urlaubstagen zehn Tage am Stück frei, von Heiligabend bis Neujahr.- Ebenfalls mit drei Urlaubstagen im Zeitraum vomkann man gleich die ganze Woche zu Hause bleiben.Bayern hat bundesweit die meisten Feiertage im Jahr 2017 (14) gefolgt von Baden-Württemberg (13). Die wenigsten gibt es hingegen in Thüringen, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen (jeweils zehn).Grundsätzlich ist die Festlegung der Feiertage in Deutschland Ländersache. Nur der Tag der Deutschen Einheit wurde nach der Wiedervereinigung vom Bund als Nationalfeiertag festgelegt. Ausnahmsweise ist der Reformationstag im Jahr 2017 in ganz Deutschland ein gesetzlicher Feiertag.Feiertage sind Gedenktage, an denen an bestimmte Personen oder Ereignisse erinnert wird. Die meisten Feiertage in Bayern haben einen christlichen Ursprung, wie etwa Weihnachten, Ostern oder Pfingsten. Dazu gibt es in vielen Ländern Nationalfeiertage, in Deutschland ist das der Tag der Deutschen Einheit. Auch der Tag der Arbeit am 1. Mai ist ein solcher staatlicher Feiertag, der in vielen Ländern gefeiert wird.Heilige Drei Könige: Freitag, 6. Januar 2017Karfreitag: Freitag, 14. April 2017Ostermontag: Montag 17. April 2017Tag der Arbeit: Montag, 1. Mai 2017Christi Himmelfahrt: Donnerstag, 25. Mai 2017Pfingstmontag: Montag, 5. Juni 2017Fronleichnam: Donnerstag, 15. Juni 2017Mariä Himmelfahrt: Dienstag, 15. August 2017Tag der Deutschen Einheit: Dienstag, 3. Oktober 2017Reformationstag: Dienstag, 31. Oktober 2017Allerheiligen: Mittwoch, 1. November 20171. Weihnachtsfeiertag: Montag, 25. Dezember 20172. Weihnachtsfeiertag: Dienstag, 26. Dezember 2017Im Jahr 2017 fällt nur Neujahr auf ein Wochenende. Der 1. Januar 2017 ist ein Sonntag.Freitag, 26. Mai 2017 nach Christi HimmelfahrtFreitag, 16. Juni 2017 nach FronleichnamMontag, 15. August 2017 vor Mariä HimmelfahrtMontag, 2. Oktober 2017 vor dem Tag der Deutschen EinheitMontag, 30. Oktober 2017 vor dem Reformationstag