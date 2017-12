Familiendrama in NRW: Mutter bringt ihre Kinder um und tötet sich selbst

Eine Frau hat nach Ermittlungen der Polizei ihre beiden Kinder und sich selbst getötet. Die Leichen der Frau und ihrer sechs- und siebenjährigen Kinder wurden am Sonntag in einer Wohnung in Arnsberg (Nordrhein-Westfalen) gefunden.



Ein Verwandter hatte zuvor die Polizei informiert, weil er sich Sorgen um die Familie gemacht hatte. Normalerweise habe er freitags stets mit der 44-Jährigen telefoniert, am vergangenen Freitag habe er sie jedoch nicht erreichen können, teilte die Staatsanwaltschaft mit.



Ermittler finden Injektionsnadel

Mit einem Zweitschlüssel öffneten Polizisten am Sonntag die Tür zur Wohnung der Frau, dort fanden sie unter anderem eine Injektionsnadel. Die Beamten gingen zunächst davon aus, dass die Mutter damit ihre Kinder und sich selbst tötete. Unklar war zunächst, welche Substanz in der Nadel enthalten war.



Noch am Montag sollte es nach Angaben von Staatsanwalt Klaus Neulken erste Ergebnisse der Obduktionen geben. Als einen möglichen Hintergrund der Tat nannten die Behörden einen Sorgerechtsstreit. Die Frau soll Angst davor gehabt haben, dass ihr die Töchter weggenommen werden könnten.