Falschparker? Hier hängt ein Ford aus dem Fenter

von DPA

Ein Auto steckt am Mittwoch, 1. März im Fenster eines Hauses in Kummer (Mecklenburg-Vorpommern). Doch was hier wie ein kurioser Unfall aussieht, ist Absicht.



Das Fahrzeug wurde an dieser Stelle platziert, damit die Feuerwehren von Ludwigslust, Grabow und Neustadt-Glewe an ihrem jährlichen Ausbildungstag am Freitag, 3. März unter anderem die Bergung von Verletzten auf engstem Raum üben können. Das Haus steht leer und wird in Kürze abgerissen.