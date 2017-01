Facebook down: Nutzer haben Probleme mit Sozialem Netzwerk

Oh, in 9 Monaten gibt es sicher einen fetten Geburtenanstieg! #facebookdown — Tweedstörung (@Sushischnitzel) 13. Januar 2017

#facebook down! Was machen denn jetzt Impfgegner und Reichsbürger ohne ihre Echokammer? An die denkt mal wieder niemand! #facebookdown — Markus Wolsiffer (@MarkusWolsiffer) 13. Januar 2017

Freitag, der 13.: Millionen Menschen weltweit in tiefer Verzweiflung. @facebook funzt nicht mehr. Was jetzt? Sich unterhalten? #facebookdown — Verena M. Dittrich (@vm_dittrich) 13. Januar 2017

Egon

Freitag der 13.

Und jetzt auch noch Facebook down.



Die Vorzeichen für die kommende Apokalypse mehren sich. — Redwyne (@Paxter_Redwyne) 13. Januar 2017

Ob es an Freitag, dem 13. lag? Jedenfalls gab es am Freitagabend seit 18 Uhr große Probleme beim Sozialen Netzwerk Facebook. Viele Nutzer bekamen statt der blau-weißen Timeline eine Fehlermeldung: "Leider ist etwas schief gelaufen. Wir arbeiten daran, dieses Problem so schnell wie möglich zu beheben."Wie immer, wenn es #Facebookdown heißt, macht sich die Twittergemeinde unter diesem Hashtag darüber lustig.