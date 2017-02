Explosion in Rettungswache - zwei Menschen schwer verletzt

Am Tegernsee hat sich am Montag eine Explosion in der Rettungswache von Bad Wiessee ereignet. Nach ersten Erkenntnissen gab es gegen 13.50 Uhr eine Detonation in dem Gebäude, in dem Feuerwehr und Bayerisches Rotes Kreuz (BRK) untergebracht sind. Zwei Menschen wurden dabei schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte.



Nach Informationen des "Münchner Merkur" hatten in dem Gebäude Schweißarbeiten an einem Boot der Wasserwacht stattgefunden. Die Zeitung beruft sich dabei auf den örtlichen Polizeichef. Die beiden Opfer hätten schwerste Verbrennungen erlitten und sollten mit Rettungshubschraubern in Spezialkliniken geflogen werden. Vor der Explosion wollen Anwohner einen lauten Knall gehört haben.



Das Gebäude in der Nachbarschaft der örtlichen Polizeiinspektion brannte lichterloh. Es habe sich eine starke Rauchwolke gebildet, hieß es weiter. Anwohner wurden aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.