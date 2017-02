Eurovision Song Contest 2016: Alle Finalisten und ihre Songs im Video

ESC 2016: Alle Länder und Kandidaten nach Startnummern



1. Belgien

Laura Tesoro mit "What's The Pressure"

2. Tschechien:

Gabriela Guncíková mit "I Stand"

3. Niederlande

"Slow Down"

Douwe Bob

4. Aserbaidschan:

Samra Rahimli geht mit ihrem Song "Miracle"

5. Ungarn: Freddie

"Pioneer"

6. Italien:

Francesca Michielin

"No Degree Of Separation"

7. Israel

Hovi Star

"Made Of Stars"

8. Bulgarien

Poli Genova

"If Love Was A Crime"

9. Schweden:

Frans mit "If I Were Sorry"

10. Deutschland:

Jamie-Lee geht mit "Ghost"

11. Frankreich

Amir mit "J'ai cherché"

12.

Polen: "Colour Of Your Life"

Michal Szpak

13. Australien:

Dami Im singt "Sound Of Silence"

14. Zypern:

Minus One

"Alter Ego"

15

Serbien: "Goodbye" singt Sanja Vucic

16. Litauen: Donny Montell, der Litauen mit "I've Been Waiting For This Night"

17. Kroatien

Nina Kraljić

Lighthouse

18. Russland: Sergey Lazarevs Beitrag "You Are The Only One"

19. Spanien

Barei

"Say Yay!"

20. Lettland: "Heartbeat

Justs

21. Ukraine:

"1944" von Jamela

22. Malta: Ira Losco

Walk On Water

23. Georgien

Nika Kocharov und die Young Georgian Lolitaz

Midnight Gold

24. Österreich

Zoë

"Loin d'ici"

25. Großbritannien: Joe and Jake

You're Not Alone

26. Armenien: Iveta Mukuchyan

Love Wave

Stockholm ist bereit: Im Finale des Eurovision Song Contest (ESC) 2016 treten am Samstagabend (Countdown zum ESC-Finale ab 20.15 Uhr in der ARD) 26 Länder und Lieder an. Neben vier anderen großen Geldgebern ist Deutschland - ebenso wie Gastgeber und Vorjahressiegerland Schweden - automatisch fürs Finale gesetzt: Die 18 Jahre alte "The Voice of Germany"-Siegerin Jamie-Lee Kriewitz singt das Lied "Ghost" und tritt im Finale auf Startplatz Zehn an.Während die ESC-Zuschauer über den Sieger abstimmen, tritt US-Superstar Justin Timberlake (35) auf der großen Bühne in Stockholm auf. Der Sänger ("Cry Me A River") wird sein neues Lied "Can't Stop The Feeling" präsentieren. In diesem Jahr wird der ESC erstmals auch in den USA ausgestrahlt - beim Sender Logo aus dem Viacom-Konzern.: Für Belgien an den Start geht. Die 19-Jährige ist ein echtes Multitalent: Schauspielerin, Moderatorin - und natürlich Sängerin. Ihre Vorbilder sind Michael Jackson und Bruno Mars. Der Song "What's The Pressure" ist eine funky Popnummer mit viel Glitzer und Discofeeling.Für Tschechien tritt ebenfalls eine Frau an:. Die 22-Jährige Zweitplatzierte einer tschechischen Castingshow und Newcomer-Preis-Gewinner präsentiert eine Popballade, die aber wenig Wiedererkennungswert hat.heißt der Titel mit demfür die Niederlande antritt. Der Sänger und Songwriter wurde 1992 geboren und saß schon als Sechsjähriger am Klavier, später kommt dann die Gitarre dazu, die auch in Stockholm dabei ist. Auch Bob wurde durch einen Wettbewerb in den Niederlanden bekannt. Mit seinem Country-Song will er Menschen erreichen und berühren.für Aserbaidschan ins Rennen. Rahimli studierte Musik und träumt schon in Teenagertagen davon, ihr Land beim ESC zu vertreten. 2016 wird der Traum Wirklichkeit. "Miracle" ist eine Ballade in der es um eine emotionale Trennung geht.heißt der Mann für Ungarn, sein Song trägt den Titel. Freddie, der am 8. April 1990 als Gábor Alfréd Fehérvári geboren wird, wollte eigentlich Basketballspieler werden. Ein schwerer Unfall macht den Plänen einen Strich durch die Rechnung und bringt ihn zur Musik. Wie so viele ESC-Teilnehmer, wird Freddie 2014 durch eine Castingshow bekannt. Die Ballade "Pioneer" handelt vom Glauben an sich selbst.Für die Italienier fährt die 21-jährigezum ESC 2016. Der Song heißt- ein Großteil der Ballade wird in der Landessprache gesungen. Michielin gewinnt als 16-Jährige - wie könnte es anders sein - die Castingshow X-Factor und hat seither zwei Studioalben aufgenommen. Ihr Lied handelt von Verbindungspunkten zwischen Menschen.: Schon als kleiner Junge sieht sich der israelische ESC-Teilnehmerdie Show mit seiner Mutter an. Für ihn ist früh klar: Er will auf diese große Bühne mit den bunten Lichtern. Mitwill der 29-Jährige mit seiner leicht rauchigen Stimme überzeugen. Die Ballade soll laut Komponist Doron Medalie die Menschen daran erinnern, dass alle gleich sind und alle einen Platz in dieser Welt haben.: Fürist es bereits der zweite ESC-Auftritt nach 2011. Damals in Düssledorf scheiterte sie allerdings im Halbfinale. Ihr Songist eine rhythmische Pop-Nummer und geht schnell ins Ohr. Auch die 29-jährige Genova hinterlässt beim Zuschauer einen bleibenden Eindruck - ein Vorteil beim ESC.Der Titelverteidiger schickt Sängerins Rennen. Der erst 17-Jährige will mit seinem melancholischen Song und jugendlichem Charme überzeugen. In den schwedischen Charts schaffte es Frans auf Platz Eins. Nicht zum ersten Mal - schon mit sieben Jahren landete er als Schuljunge einen Nummer-Eins-Hit.als zehnte Teilnehmerin an den Start. Einen ausführlichen Artikel zu der deutschen ESC-Hoffnung lesen Sie hier : Frankreich und der ESC - das war in den letzten Jahren keine Erfolgsgeschichte. 2016 versucht sich, einem Gute-Laune-Ohrwurm, den man nicht mehr los wird. Der Künstler Amir wurde 1984 in Paris geboren, wuchs in Israel auf und wurde 2014 bei der französischen Version der Castingshow The Voice Dritter.heißt der Song von, der für Polen antritt. Der 25-Jährige mit der langen Mähne präsentiert eine Softrock-Ballade, obwohl der Künstler selbst es gerne etwas härter mag. 2011 wird Szpak Zweiter der Castingshow X Factor. Der Pole wünscht sich, die Herzen der Zuschauer zu gewinnen, damit der nächste ESC in Warschau stattfindet.Australien ist zum zweiten Mal als Gastland im Finale des ESC vertreten., präsentiert sich auf der Bühne als Märchenprinzessin mit Glitzer. Die 27-jährige gebürtige Südkoreanerin hat Musik studiert, als Gospelsängerin und Klavierlehrerin gearbeitet, nahm 2010 ihr erstes Album auf und gewann drei Jahre später bei X Factor Australia. Seitdem sind drei weitere Alben erschienen und Dami Im produziert eine Hitsingle nach der nächsten.Eigentlich ist die Bandeine Coverband. Dochist ein eigener Song. Viele Mitglieder haben eine Rock- oder Metalvergangenheit, der ESC-Titel ist ein klassischer Rock-Song, dazu präsentieren sich die Bandmitglieder in Leder-Outfits.für Serbien. Das Thema des Songs ist ernst - es geht um häusliche Gewalt. Die Musikerin und Songschreiberin will mit dem Titel eine Diskussion anstoßen und betroffenen Frauen Stärke verleihen. Musikalisch kann Sanja eigentlich alles, von Reggae über Jazz bis hin zum Punk.vertritt, war schon 2012 in Baku dabei und landete auf Platz 14. Am Mikro überzeugt Donnys klare Tenorstimme. Sein Party-Lovesong hat einen eingängigen Refrain und passt gut zu dem 28-Jährigen, der bereits an diversen Castingshows teilgenommen hat.: Mit der Sängerinpräsentiert auch Kroatien eine Casting-Show-Siegerin. Ihr Song "" zählt zu den Favoriten im ESC-Teilnehmerfeld. Kraljić s Stimme ist vielseitig und glasklar, der Popsong erzählt von stürmischen Zeiten und einem Leuchtturm. Die Kroatin hat in ihrer Heimat vor wenigen Wochen einen Preis als beste Nachwuchskünstlerin gewonnen.und seine aufwendige Inszenierung erinnern verdächtig an Måns Zelmerlöw und seinen Sieger-Song "Heroes" vom vergangenen Jahr. Der Popsong des 33-jährigen russischen Superstars ist bei den Buchmachern Favorit. Lazarev selbst gewann mit 14 seine erste musikalische Auszeichnung, sein Vorbild ist Justin Timberlake.: Die 34 Jahre alteist für Spanien beim ESC, ihr Beitrag heißtund ist - ungewöhnlich für Beiträge aus Spanien - komplett in englischer Sprache gesungen. Der Hit hat ordentlich Tempo und handelt vom Wiederaufstehen nach Niederlagen und dem Eingestehen von Fehlern. Barei liebt die Musik von Vorbildern wie Stevie Wonder, Tina Turner und Michael Jackson und siegte bereits mit 18 Jahren beim renommierten Musikfestival von Benidorm." heißt der Song für Lettland von Sunnyboy. Der 21-Jährige singt normalerweise in einer Funkrock-Band, der Song "Heartbeat" passt nicht wirklich zu dem jungen Letten in zu großer Lederjacke, auch wenn er es an Einsatz auf der Bühne nicht vermissen lässt.Wieder eine Solosängerin für die Ukraine. Der Songwar im Vorfeld umstritten. Der Vorwurf, der Song sei politisch, wurde nach einer Prüfung aber fallen gelassen. Die stimmgewaltige Jamala, die bereits 2010 in einem ukrainischen Vorentscheid angetreten war, konnte sich mit ihrem Song - einer Elektropopballade mit Folklore und Dubstep-Elementen - in mehreren Castingshows und Vorentscheiden durchsetzen.war 2002 schon einmal bei einem ESC-Finale, damals wurde sie Zweite. Die 1981 geborene Sängerin hat quasi ihre gesamte Karriere in den Dienst des ESC gestellt. In Malte ist sie sehr erfolgreich, vier ihrer Alben erreichten Platz eins in den Charts. 2016 tritt sie mit "" an.: Indie-Rock beim ESC? Diemachens möglich. Die nur aus Männern bestehende Formation rockte sich mit "" ins ESC-Finale. Der gitarrenlastige Indiesong sorgt mit einem härteren Rave-Part gegen Ende für Abwechslung in Stockholm. Die Georgier haben bislang drei Alben veröffentlicht, der ungewöhnliche Bandname ist eine Parodie auf Erotik-Websites.: Unser Nachbarland schicktins Rennen. Die 19-Jährige aus Wien präsentiert miteinen Song auf Französisch. Chanson statt Alpenland-Folklore also. Schon als Kind war die Österreicherin großer ESC-Fan. "Loin d'ici" erzählt von der Suche nach dem Paradies und soll den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern., die britischen ESC-Teilnehmer, lernen sich 2015 bei The Voice in Großbritannien kennen und treten jetzt zusammen mit dem Song "" an. Joe ist 21 Jahre alt und kommt aus einer musikalischen Familie aus Wales. Der 20-jährige Jake wächst in Stoke-on-Trent auf, der Stadt, aus der auch Musiker wie Robbie Williams oder Lemmy Kilmister stammen.Der Song ist ein eingängiger Gitarrenpop- und Tanzsong, der Sommerfeeling verbreitet.komplettiert das Teilnehmerfeld mit ihrem Titel "". In ihrer Heimat ist die in Hamburg lebende Sängerin extrem berühmt. Im Alter von zwölf Jahren schreibt sie ihre ersten Songs, studiert nach der Schule zunächst Design, später Musik und gehört inzwischen zur Pop-Elite in Armenien. 2012 macht die Sängerin bei The Voice of Germany mit, kommt im Team von Xavier Naidoo bis in die Live-Shows. In den Pop-Song "Love Wave" mischen sich traditonelle Elemente und machen ihn unverwechselbar.