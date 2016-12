Europa im Visier: Das ist die Terror-Strategie des IS

Aus der Ferne radikalisiert





Ehemalige Kleinkriminelle





Konkrete "Gebrauchsanleitung"



Von Martin Gehlen

Der Bekennertext benutzt die üblichen Kampfbegriffe: Ein "Soldat des Kalifats" habe den Angriff ausgeführt und sei damit der Aufforderung der IS-Führung gefolgt, Bürger von Staaten der Anti-Terror-Koalition anzugreifen, hieß es im Schreiben zum Anschlag in Berlin , das die Jihadisten auf ihrem Webportal Amak veröffentlichten.Fest steht, dass die Terrormiliz Europa stärker ins Visier nimmt, je mehr sie auf dem nahöstlichen Schlachtfeld in Bedrängnis gerät. Dabei stützt sich der "Islamische Staat" vor allem auf drei Tätergruppen: aus dem Kalifat eingeschleuste IS-Kämpfer, sozial frustrierte einheimische Muslime, die nie in Syrien waren, oder junge Flüchtlinge, die sich in ihrer entwurzelten Lage aufhetzen lassen.Die IS-Kommandeure hätten die strategische Entscheidung gefällt, den europäischen Kontinent mit tausenden Kämpfern zu destabilisieren, warnte kürzlich der Chef von Europol, Rob Wainwright. Hinzu komme eine "noch größere Zahl solcher, die nie in Syrien waren und dennoch fähig sind, sich zu radikalisieren und ebenfalls Attentate auszuführen".Dieser Personenkreis ist für die Sicherheitsbehörden besonders schwer zu greifen, denn bei ihm verwischen sich die Grenzen zwischen islamistischem Extremismus, organisiertem Verbrechen oder Flüchtlingsexistenz.Auffallend viele der nach den Massakern in Paris und Brüssel identifizierten IS-Täter hatten eine kriminelle Karriere hinter sich. Sie waren Diebe, Drogenhändler oder kleine Ganoven, bevor sie für den IS mordeten.Extremismusforscher Peter Neumann vom King's College in London nennt diese Amalgamierung von Kriminalität und Islamismus "einen operativen Aspekt des Islamischen Staates". Und so sind die IS-Konvertiten bei der Polizei - wenn überhaupt - nur als gewöhnliche Straftäter registriert, als Extremisten seien sie erst zu identifizieren, wenn sie ihre Bluttaten begangen haben.Vor allem auf dieses volatile muslimisch-kriminelle Milieu, in dem sich Täter bisweilen binnen weniger Wochen radikalisieren, zielen die neuen "Gebrauchsanleitungen" für Terrorangriffe, die der "Islamische Staat" in seiner Propaganda verbreitet. So enthält die Novemberausgabe der Online-Zeitschrift Rumiyah (= Rome) genaue Ratschläge für Terrorangriffe mit Lastwagen. Als mögliche Anschlagsziele aufgelistet sind große Versammlungen: stark frequentierte Bürgersteige, Wahlkampfveranstaltungen und Märkte - wie jetzt der Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz in Berlin.