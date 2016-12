Erhöhte Wachsamkeit bei Weihnachtsgottesdiensten

Nach dem Anschlag an der Gedächtniskirche hat der Berliner Dom seine Sicherheitsvorkehrungen noch mal deutlich erhöht. Zu Heiligabend werde die Straße vor Berlins größtem Gotteshaus für den Autoverkehr vollständig gesperrt, sagte der Geschäftsführer der Domverwaltung, Lars-Gunnar Ziel, dem Evangelischen Pressedienst (epd). Die Straße am Lustgarten ist damit am 24. Dezember von 12 Uhr bis Mitternacht nur für Fußgänger zugänglich.Damit solle das Risiko eines Vorfalls wie an der Gedächtniskirche verringert werden. Zudem sollen sich die Besucher der Weihnachtsgottesdienste im Berliner Dom sicher fühlen, erklärte Ziel. Zu Heiligabend werden dort rund 11.000 Besucher erwartet. Für jede Christvesper wird mit bis zu 1.700 Menschen gerechnet.Am Montagabend waren zwölf Menschen getötet und mehr als 40 teilweise schwer verletzt worden, als ein Lastwagen vorsätzlich auf den Weihnachtsmarkt vor der Berliner Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche gesteuert worden war.In Köln werde das Sicherheitskonzept für den Dom stets "aktuellen Herausforderungen" angepasst, erklärte das zuständige Metropolitankapitel. Mitarbeiter der gotischen Kathedrale würden regelmäßig geschult. Begrüßenswert sei die stets hohe Präsenz der Polizei und des Ordnungsamtes in der Domumgebung. Einlasskontrollen sind jedoch nicht geplant. "Der Kölner Dom steht als Gotteshaus grundsätzlich jedem offen, wir wollen ihn nicht zur Festung ausbauen", hieß es.Der Friedensbeauftragte der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Renke Brahms, kann sich nicht vorstellen, dass die kirchlichen Feiern mit dem Maschinengewehr geschützt werden. "Das passt nicht zur Weihnachtsgeschichte, die wir mit den Worten predigen: Fürchtet euch nicht", sagte der leitende Theologe der Bremischen Evangelischen Kirche dem epd.Es sei klar, dass es eine Verunsicherung gebe. "Die müssen wir als Seelsorger wahrnehmen, begleiten und in Worte fassen. Wir müssen damit aber auch leben." Wenn die Kirche ihre Gottesdienste aus Sicherheitsgründen einschränken würde, ginge sie den Terroristen "geradezu auf den Leim". Er vertraue der Polizei, dass sie die Situation im Auge behalte und sich gegebenenfalls melde, wenn weitergehende Maßnahmen ergriffen werden müssten.