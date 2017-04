Emotionaler Aufruf in Facebook: Mutter sucht Handy mit Bildern von verstorbenem Kind

Eine junge Mutter wandte sich in ihrer großen Verzweiflung an die sozialen Netzwerke. Der Grund: Ihr Mann hatte in einem Zug nach Köln sein Handy verloren. Auf dem Handy befanden sich Bilder und Videos des verstorbenen Sohnes des Ehepaares.



Nur acht Wochen lebte der kleine Liam. Alle Erinnerungen, die von ihm geblieben sind, befinden sich auf dem Handy. Mit einem emotionalen Post wendete sich Carina an die Menschen auf Facebook, um bei der Suche unterstützt zu werden



Carinas Post wurde innerhalb von 23 Stunden knapp 250.000 Mal geteilt und etwa 24.000 Mal geliked.



Gestern Abend gab die Mutter dann Entwarnung: Das Handy ist wieder aufgetaucht, der Finder habe sie angerufen, vermeldete sie auf ihrer Facebookseite.