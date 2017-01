Eisfuchs in Fridingen: Fuchs in Donau eingebrochen und im Eisblock erstarrt

Wie gefährlich es sein kann, derzeit aufs Eis zu gehen, zeigt eindrücklich ein Foto von einem Fuchs, der in einem Eisblock gefroren ist.Das Tier war in Fridingen in Baden-Württemberg auf der Donau im Eis eingebrochen und ist dort ertrunken. Eine Eisschicht umhüllte ihn. Zuerst hatte die Schwäbische Zeitung darüber berichtet. Nach Angaben der Zeitung sei Meister Reineke bereits vor rund einem Monat auf dünnem Eis ins Wasser gekracht. Schuld soll eine Quelle wärmeren Wasser sein, die es in der Nähe gibt.Ein Jäger entdeckte den Eisfuchs und schnitt den Eisblock samt Fuchs aus dem Fluss.