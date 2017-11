Ein Jahr nach Rocker-Schießerei beginnt Prozess gegen Hells Angel

Mitten am Tag fallen in der Frankfurter Innenstadt Schüsse: Zwei Männer werden am Himmelfahrtstag 2016 schwer verletzt. Rund ein Jahr später beginnt an diesem Freitag (19. Mai) der Prozess gegen einen der mutmaßlichen Täter aus dem Hells-Angels-Milieu - unter starken Sicherheitsvorkehrungen. Dem zur Tatzeit 56-Jährigen wird versuchter Mord vorgeworfen. Sein mutmaßlicher Komplize, damals 38 Jahre alt, ist noch immer auf der Flucht.



Das Landgericht hat für den ersten Verhandlungstag drei der insgesamt 74 Zeugen geladen, wie Gerichtssprecher Werner Gröschel sagte. Es sind Polizeibeamte, die am 5. Mai 2016 als erste am Tatort waren.



Ob die Beweisaufnahme am ersten Verhandlungstag bereits beginnt und die Zeugen gehört werden können, ist nach Einschätzung von Beobachtern aber unklar. Sie rechnen damit, dass die Verteidigung sogleich einen Antrag stellt und die Besetzung der Kammer anzweifelt. Der Anwalt des Angeklagten kündigte an, dass sich sein Mandant voraussichtlich nicht zur Sache äußern werde. Der Angeklagte und sein flüchtiger Komplize sollen Ex-Mitglieder des verbotenen Hells-Angels-Charters Westend sein.



Die beiden Männer sollen an dem Feiertag bei strahlendem Sonnenschein vor einem Café auf einem belebten Platz gewartet und auf einen 41-Jährigen geschossen haben. Dieser saß am Steuer eines Geländewagens und war einige Wochen zuvor nach einem Streit aus dem Rockerclub ausgeschlossen worden. Er wurde von den Schüssen lebensgefährlich, sein 20 Jahre alter Begleiter auf dem Rücksitz schwer verletzt. Er soll nicht zu dem Rockerclub gehört haben. Eine Frau, die als dritte in dem Wagen saß, blieb unverletzt. Nach den Schüssen war ein öffentlicher Racheakt befürchtet worden - dieser blieb jedoch aus.



Der Angeklagte wurde wenige Tage nach der Schießerei in Rumänien gefasst und sitzt seither in Untersuchungshaft. Von seinem Komplizen fehlt jede Spur. Die Kammer hat 15 Verhandlungstage anberaumt. Neben den zahlreichen Zeugen sind auch fünf Sachverständige geladen.