Dieser Sänger bekommt eine Rolle in "Game of Thrones"

Schon lange interessiert





Ed Sheerans Reaktion



guess the cats out the bag... https://t.co/9GCDUp9HPN — Ed Sheeran (@edsheeran) 12. März 2017

@edsheeran suddenly i like game of thrones — Georgie Aldous (@georgiealdous) 12. März 2017

Unterschiedlicher könnten seine Gastrollen nicht sein: Überraschte der 26-jährige Ed Sheeran ("Shape of You") zuletzt im vergangenen Jahr im Kinofilm "Bridget Jones's Baby", dürfen sich nun die Fans der US-Fantasy-Serie "Game of Thrones" auf den britischen Rotschopf freuen. Denn wie die Produzenten David Benioff und D.B. Weiss beim "South by Southwest"-Festival in Austin, Texas, bestätigten, wird der Sänger einen Cameo-Auftritt haben.Wie "Mail Online" weiter meldet, seien die beiden schon lange hinter ihm her gewesen: "Jahrelang versuchen wir nun schon, Ed Sheeran für die Sendung zu gewinnen, um Maisie Williams zu überraschen, und in diesem Jahr hat es endlich geklappt", wird Benioff zitiert. Die 19-jährige Schauspielerin Maisie Williams, in der Serie als Arya Stark zu sehen, soll ein großer Fan ihres Landsmannes sein.Ed Sheeran ist nicht der erste Musiker mit einer Gastrolle in "GoT", auch Will Champion der Band Coldplay und Gary Lightbody von Snow Patrol spielten schon mit. Welche Rolle für Ed Sheeran genau vorgesehen ist, ist noch nicht bekannt. Bekannt ist aber seine Reaktion: "Ich denke, die Katze ist aus dem Sack", twitterte der Künstler Sonntagnacht samt Link zu einem entsprechenden Tweet von "Fanity Fair".Die siebte und vorletzte Staffel läuft in den USA am 16. Juli an. In Deutschland ist die Serie ab 17. Juli bei Sky Atlantic zu sehen.