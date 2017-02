ESC-Star Jamie-Lee veröffentlich ihr Debütalbum

von DPA

Das wurde aber auch Zeit: In gut zweieinhalb Wochen hat Jamie-Lee Kriewitz ihren großen Auftritt in Stockholm - die junge Niedersächsin vertritt Deutschland am 14. Mai in Schweden. Kurz vor dem ESC-Debüt kommt nun das Album-Debüt. Das heißt "Berlin", wie die erste Singleauskopplung, und es erscheint am Freitag (29. April).



"Es geht in die emotionale, melancholische Richtung" erzählt die 18-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. "Ich habe in den Liedern ganz viel verpackt, was ich in der Zeit während "The Voice" in Berlin erlebt habe." Vergangenes Jahr hatte die Schülerin aus dem Dorf Springe-Benningsen bei Hannover die ProSiebenSat.1-Castingshow "The Voice of Germany" gewonnen - mit dem Song "Ghost", den sie nun auch in Stockholm singt.



Inklusive "Ghost" finden sich zehn Titel auf dem Album, man könne sich das vorstellen wie "so eine Art Tagebuch", erklärt Kriewitz. In "Mine" zum Beispiel gehe es darum, einen Menschen kennenzulernen, der schon jemand anders gehöre, "da steckt (...) ganz viel von mir drin, ich bin ein totaler Gefühlsmensch und das merkt man auch an den Liedern".



Auf dem Album-Cover posiert Jamie-Lee neben einem großen, pinken Teddy. Der ist zerstört worden, eine Idee der Schülerin, die für ihren bunten Manga-Style bekannt ist. Sie wollte das Niedliche, für das sie stehe, mit etwas Traurigem verbinden, "das Album ist nicht komplett fröhlich (...) da hatte ich die Idee, man könnte etwas nehmen, das man mit mir in Verbindung bringt und es so darstellen, dass es zu den Liedern passt".



Produziert wurde "Berlin" konsequenterweise Weise: in Berlin! Im Studio von DJ Thomilla hoch oben über den Dächern von Prenzlauer Berg.