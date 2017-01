Dschungelcamp 2017: Nastassja Kinski schmeißt noch vor dem Start hin

Dschungelhammer kurz vor dem Start: Kandidatin Nastassja Kinski zieht laut "Bild" doch nicht ins Dschungelcamp 2017. Die 55-jährige Schauspielerin und Tochter von Klaus Kinski hat noch vor dem Start der elften Staffel am 13. Januar bei RTL hingeschmissen.Das gab es in der Geschichte des Dschungelcamps laut "Bild" noch nie. Gründe für die Absage wurden zunächst nicht bekannt.Für Nastassja Kinski bedeutet das vorzeitige Dschungel-Aus wohl eine empfindliche Vertragsstrafe. Doch was bedeutet das für die Show bei RTL? Beginnt das Dschungelcamp kommenden Freitag nun mit weniger Kandidaten?Eher nicht, eine Ersatz-Kandidatin soll schon bereit stehen, nämlich TV-Sternchen Kader Loth.Die 43-Jährige hat bereits Erfahrungen mit ähnlichen Formaten, wie "Big Brother", "Die Burg" oder "Wild Girls". 2004 wurde Kader Loth sogar "Almkönigin" der ProSieben-Realityshow "Die Alm". Ob es auch zur Dschungelkönigin reicht? Wir sind gespannt.