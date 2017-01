Dschungelcamp 2017: Florian Wess soll als dritter Kandidat feststehen

von JENNIFER BRECHTELSBAUER

Florian Wess ist ein deutscher Jungdesigner und Eventmanager. Bekannt geworden ist er jedoch durch zahlreiche Auftritte im Reality-TV. 2011 war Wess zusammen mit seiner Freundin Valencia Vintage im Big Brother- Haus.



Über die Liebesgeschichte der Entertainerin und des Jungdesigners gab es auf RTL II eine Serie, die in sechs Episoden ausgestrahlt wurde. Nach der Hochzeit der beiden, gerieten sie durch die schnelle Scheidung nach bereits drei Monaten wieder in die Schlagzeilen.



Seitdem treibt sich der 36-Jährige in sämtlichen Serien von RTL und RTL II herum. Neben "Mitten im Leben" und "Hilf mir! Jung, pleite, verzweifelt..." , nahm er auch schon bei "Frauentausch" teil.



2016 war er Küchenhilfe bei Helena Fürst, die in Folge ihrer Dschungelcamp-Teilnahme mitkochen durfte. Zuletzt war er mit seiner besten Freundin Gina-Lisa Lohfink bei der ProSieben Völkerball-Meisterschaft zu sehen.



Im Januar soll er laut Informationen der Bild zusammen mit Marc Terenzi und GIna-Lisa Lohfink in das Dschnugelcamp einziehen.