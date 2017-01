Dschungelcamp 2017: Ekelprüfung und Streikaufruf in der ersten Sendung

Ekelprüfung zu Beginn



Sticheleien, Starallüren, Streikaufruf: Mit dem Einzug von zwölf mehr oder minder Prominenten in zwei Pritschenlager hat die diesjährige Dschungelcamp-Staffel begonnen. Nachdem RTL die Gruppe im vergangenen Jahr erstmals gesplittet hatte, durften die Teilnehmer nun selbst die Teams "Snake Rock" und "Base Camp" zusammenstellen.Diese mussten beim rund dreistündigen Auftakt der elften Ausgabe von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" am Freitagabend deutscher Zeit direkt zu mehreren der bewährten Dschungelprüfungen mit Ekelfaktor antreten. Dabei mussten sie mal den Kopf in Schleim tauchen, mal mit Händen durch grüne Ameisen wühlen, mal Maden essen. Dabei ging es darum, Punkte in Form von Sternen zu erspielen, die wiederum in Essensrationen umgerechnet werden.Wegen der Zeitverschiebung zu Australien, wo die Camps liegen, folgte gleich eine der berühmt-berüchtigten Essensprüfungen. Dazu wählten die jeweils anderen Teams Schauspieler Markus Majowski (52) und Ex-Neue-Deutsche-Welle-Sängerin "Fräulein" Franziska Menke ("Hohe Berge"), die heute als Paketbotin arbeitet. Die 56-Jährige kniff aber und trat gar nicht erst an. Majowski ("Die Dreisten Drei") aß dagegen vom sogenannten Oll-You-Can-Eat-Buffet lebendige Sandwürmer, stinkende Käse- oder auch Kotzfrucht sowie Truthahnhoden und Rattenschwänze. Fazit: vier von sechs Sternen.Majowski hatte zuvor schon zu einem Streik aufrufen wollen, weil er das Trinkwasser in einem Plastikbehälter als zu dreckig und gesundheitsgefährdend empfand. Er forderte den sofortigen Austausch des Wassers - "und zwar zackig". Die anderen Campteilnehmer fanden die Wasserqualität nach prüfenden Blicken aber nicht bedenklich.Mit Menke und Majowski kämpfen Model Gina-Lisa Lohfink (30), ihr Ex-Freund und Sänger Marc Terenzi (38), It-Boy Florian Wess (36), TV-Maklerin Hanka Rackwitz (47), Fernsehsternchen Kader Loth (44), "Goodbye Deutschland"-Teilnehmer Jens Büchner (47), Model Alexander "Honey" Keen (34), Soap-Darstellerin Nicole Mieth (26), Ex-Fußballer und Weltmeister Thomas "Icke" Häßler (50) und Ex-"DSDS"-Teilnehmerin Sarah Joelle Jahnel (27) um die Dschungelkrone. Sie wird in zwei Wochen verliehen.Sonja Zietlow (48) und Daniel Hartwich (38) moderieren die Live-Shows wieder mit bissigen Kommentaren. Der Kölner Privatsender heimst mit der Urwaldsendung Jahr für Jahr gute Quoten ein. Den Auftakt im vergangenen Jahr hatten 7,68 Millionen Menschen verfolgt. In diesem Jahr waren es mit durchschnittlich 7,36 Millionen nur geringfügig weniger. Die zehnte Staffel brachte es im Schnitt auf rund 7,1 Millionen Zuschauer. Als Dschungelkönig wählte das Publikum Sänger Menderes Bagci.