Dschungelcamp 2015: Ist Bachelor Paul Janke Tanjas heimliche Liebe?

? Show some love @jankepaul Ein von Tanja Tischewitsch (@tennylove) gepostetes Foto am Sep 14, 2014 at 8:10 PDT

Im Gespräch mit Maren Gilzer hat Tanja Tischewitsch angedeutet, dass sie einen Mann kennengelernt hat, mit dem sich eine Beziehung anbahnt. Da er bekannt sei, wollte sie im Dschungelcamp nichts Genaueres sagen. Doch ihr Manager Ricky Fernandes hat nun gegenüber der Bildzeitung bestätigt, dass es sich bei Tanjas heimlicher Liebschaft um den Ex-Bachelor Paul Janke handelt.Die beiden haben sich gut verstanden und passten laut Fernandes auch optisch gut zu einander. Allerdings seien sie erst dabei, sich kennenzulernen. Für Dreharbeiten waren Paul Janke und Dschungelkönigin in spe Tanja Tischewitsch zusammen auf Mallorca. Gemeinsam haben sie dort laut Tanjas Ausführungen am Lagerfeuer Porno-Shows in Discotheken in El Arenal besucht.Auf Instagram hat Tanja Tischewitsch vor einigen Monaten bereits gemeinsame Bilder mit Paul Janke veröffentlicht: