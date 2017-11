Dschungelcamp 2015: Die schönsten Bilder von Tanja Tischewitsch

Für Tanja Tischewitsch dürfte sich das Dschungelcamp 2015 durchaus lohnen. Denn im Gegensatz zu den anderen Kandidaten hat sie gewissen Unterhaltungswert. Die RTL-Show könnte ihre Karriere beleben. Gut, Tanja hatte zuvor nichts, was man wirklich Karriere nennen konnte.Die 25-Jährige war 2014 bei "Deutschland sucht den Superstar" dabei und hatte dort DSDS-Juror Kay One bezirzt. Weil sie ihm so gut gefiel, wurde Tanja zum Recall eingeladen. Und auch die ibes-Fans sind von Tanja angetan.Das mag zum einen daran liegen, dass RTL selten eine so lahme Truppe für ihr Fernsehlager zusammengestellt hat. Zum anderen ist Tanja eben aufgeweckt - und zeigt im australischen Urwald gerne, was sie hat. Außerdem ist Tanja in der Show flirtwütig, egal ob bei der Dschungelprüfung oder auf der Pritsche.