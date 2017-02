Drittes Hilfspaket für Athen: Frankens Abgeordnete sagen meist Ja

von KLAUS ANGERSTEIN

Einige Abgeordnete bleiben jedoch hart. Vom CSU-Finanzexperten Hans Michelbach ist schon länger bekannt, dass er den Griechenlandkurs wegen unkalkulierbarer Risiken nicht mehr mitzutragen bereit ist.



Hart bleiben will auch die Nürnberger Abgeordnete Dagmar Wöhrl. Ihrer Meinung nach ist das dritte Hilfspaket nur der Weg zum vierten. Nicht das Ausscheiden eines Landes wie Griechenland gefährde die Währungsunion, sondern dessen Verbleib um jeden Preis.



Reformwillige Griechen

CSU-Landwirtschaftsminister Christian Schmidt hingegen bezweifelt, dass eine Ablehnung die klügere Entscheidung wäre und sagt deshalb Ja zur Griechenlandhilfe. Aber: Die Umsetzung müsse streng kontrolliert werden. Der Bayreuther CSU-Abgeordnete Hartmut Koschyk wird ebenfalls zustimmen. Weil die griechische Regierung eine totale Kehrtwende vollzogen habe und den Reformweg fortführen will.



Die SPD-Abgeordnete Anette Kramme wird ebenfalls zustimmen. Nach reiflicher Überlegung, sagt sie. Obwohl das Handeln der Griechen zeitweise nicht nachvollziehbar gewesen sei. Ihr Parteifreund Andreas Schwarz (Bamberg) hält es genau so. Weil die Griechen endlich Reformen durchführen. Die Abgeordnete Anja Weisgerber (CSU), sagt ebenfalls ja. Genau wie ihre Kollegin Dorothea Bär. Wegen des scheinbaren Reformwillens.



Lediglich der CSU-Abgeordnete Thomas Silberhorn wollte über sein Abstimmungsverhalten vorab keine Auskunft geben.