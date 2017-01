Drei Tote und 13 Verletzte bei Feuer in Hochhaus

Bei einem Feuer in einem Hochhaus in Sachsen-Anhalt sind drei Männer ums Leben gekommen. 16 weitere Menschen wurden in der Nacht zum Mittwoch in Bad Dürrenberg verletzt, mindestens 10 von ihnen wurden ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer war gegen 3.15 Uhr aus zunächst ungeklärter Ursache in einer Wohnung im vierten Stock ausgebrochen.



Einsatzkräfte fanden einen Toten in der Brandwohnung. Es handelt sich laut Polizei um den 58-jährigen Mieter. Zwei weitere Männer im Alter von 49 und 56 Jahren wurden tot auf dem Etagenflur entdeckt. Ob auch sie Bewohner des Elfgeschossers waren, konnte noch nicht zweifelsfrei geklärt werden. Man gehe aber davon aus, sagte eine Polizeisprecherin.



81 Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen, darunter auch Senioren, die in dem Plattenbau in einem Pflegebereich lebten. "Einige von ihnen verließen selbstständig das Haus, einige wurden über Drehleitern gerettet", sagte eine Polizeisprecherin. Bei der Evakuierung des Gebäudes habe es keine Zwischenfälle gegeben.

Die Menschen kamen zunächst in Räumen des nahe gelegenen Arbeiter- und Samariterbundes unter. Inzwischen konnten die meisten Bewohner wieder in ihr Zuhause zurückkehren, auch wenn der Eingangsbereich des Hochhauses noch mit Flatterband abgesperrt blieb.



Die Löscharbeiten waren am Morgen abgeschlossen. Die zerborstenen Scheiben der Brandwohnung und die rußgeschwärzte Fassade ringsherum zeugten von dem Feuer. Im Einsatz waren 47 Feuerwehrleute mit 12 Fahrzeugen sowie 10 Rettungsfahrzeuge. Experten nahmen die Ermittlungen zur Brandursache auf. "Nach dem jetzigen Stand gehen wir von einem tragischen Unglück aus", sagte ein Polizeisprecher.