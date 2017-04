Drei Jahre vertrauliche Geburt - Ist die Babyklappe noch nötig?

von DPA

Gut versteckt und vor Blicken geschützt befindet sich an der Außenseite des alten Rotklinkergebäudes im Hamburger Stadtteil Altona eine schlichte Metallklappe. Darüber wird in großen Lettern auf ihre Funktion hingewiesen: Verzweifelten Müttern soll sie die Möglichkeit bieten, hier anonym ihr Neugeborenes abzugeben. Hinter der Klappe verborgen ist ein Wärmebett mit buntem Bettbezug.



Nach dem Hineinlegen lässt sich die Klappe nicht erneut öffnen. Ein Alarm informiert das medizinische Personal, das zunächst via Kamera prüft, was in dem Bettchen liegt. "Der Außenbereich ist jedoch nicht mit einer Kamera versehen. Es muss also niemand fürchten, dabei beobachtet zu werden, wie er ein Kind ablegt", sagte Axel von der Wense, Leitender Arzt im Altonaer Kinderkrankenhaus. Seit Ende 2014 sei kein Baby mehr abgegeben worden.



Nach einer Reihe von Neonatiziden, also der Tötung von Neugeborenen unmittelbar nach der Geburt, eröffnete im Jahr 2000 in Hamburg die erste Babyklappe. Mittlerweile gibt es bundesweit fast einhundert Klappen, in Hamburg sind es vier. Zeitgleich mit der Inbetriebnahme der ersten Klappe meldeten sich auch Kritiker zu Wort. Neonatizide würden dadurch nicht verhindert, vielmehr sei die Babyklappe eine bequeme und einfache Lösung für Eltern, sich ihrer Kinder zu entledigen, ohne für sie Verantwortung übernehmen zu müssen, bemängeln viele Experten.







Offizielle Zahlen zur Tötung Neugeborener in Deutschland gibt es nicht. "Da Neonatizide nicht unter einen eigenen Straftatbestand fallen und statistisch nicht gesondert erhoben werden, ist eine Nennung von Zahlen nicht möglich", erklärt Enrico Ickler, Referent von Hamburgs Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD). Das Kinderhilfswerk Terres des Hommes erstellt seit Jahren anhand von Medienauswertungen eigene Statistiken. Demnach gibt es seit der Einführung der Klappen keinen Rückgang von getöteten Neugeborenen.



Als Alternative wurde am 1. Mai 2014 das "Gesetz zum Ausbau der Hilfen für Schwangere und zur Regelung der vertraulichen Geburt" verabschiedet. Es soll einen Kompromiss sein zwischen der Schutzbedürftigkeit der Mutter und dem Recht des Kindes, seine Herkunft zu erfahren.





Anders als bei der Abgabe in der Babyklappe, wo die Mutter anonym bleiben kann, hat das Kind bei der vertraulichen Geburt im Alter von 16 Jahren das Recht zu erfahren, wer seine leibliche Mutter ist. Laut Bundesfamilienministerium gab es seit Einführung des Gesetzes 308 vertrauliche Geburten in Deutschland. "Allerdings wurde in 19 Fällen das Verfahren der vertraulichen Geburt durch die spätere Aufgabe der Anonymität seitens der Mutter rückgängig gemacht", sagt eine Ministeriumssprecherin.



In Hamburg haben Schwangere die Möglichkeit, sich etwa beim Familienplanungszentrum beraten zu lassen. Die dort tätige Psychologin Marina Knopf sagt, sie habe in den vergangenen zwölf Monaten drei vertrauliche Geburten begleitet. Entgegen weit verbreiteten Annahmen seien die Frauen "nicht am Rand der Gesellschaft einzuordnen", sagt sie. Viel mehr kämen sie aus allen Schichten und Altersgruppen.



Die Psychologin hält nicht viel von Babyklappen. "Dadurch werden keine Babys gerettet", sagt sie. Kinderarzt von der Wense erläutert: "Ich denke, wer sich informieren möchte, wo er sein Kind unterbringen kann, ohne selbst die Verantwortung dauerhaft übernehmen zu müssen, der findet diese Möglichkeiten. Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass es keine Schnittmenge zwischen den Müttern, die ihr Baby in der Babyklappe abgeben und den Müttern, die ein Tötungsdelikt verüben, gibt."



Zudem könne nicht kontrolliert werden, wer das Baby abgibt. Ist es statt der Mutter vielleicht der Vater oder ein anderes Familienmitglied? "Auch die vertrauliche Geburt sollte lediglich eine Zwischenlösung sein. Sie ist aber zumindest juristisch korrekter", sagt Michael Heuer von Terre des Hommes.



Es gibt auch Befürworter, die an der Idee der Babyklappe festhalten. "Ohne solche Optionen könnte es mehr Aussetzungen geben", sagt der medizinische Sprecher der Asklepios Klinik Wandsbek, Franz Jürgen Schell. In der Babyklappe des Krankenhauses wurden demnach seit 2013 zehn Neugeborene abgegeben. Zwar sei die vertrauliche Geburt die bessere Lösung, jedoch "vertrauen manche Frauen den Ärzten nicht und nehmen das Angebot daher nicht an", sagt Schell.