"Drei Haselnüsse für Aschenbrödel": Wann und wo läuft der Märchenfilm im TV?

Samstag, 10. Dezember:

Freitag, 23. Dezember:

Heiligabend, 24. Dezember:

Sonntag, 25. Dezember:

Montag, 26. Dezember:



Der Prinz im Schnee, der Schuh auf der Treppe zum Schloss, der Schimmel Nikolaus und die Eule Rosalie, untermalt von der Musik von Karel Svoboda: Der tschechisch-deutsche Märchenfilm "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" wird im Advent und zur Weihnachtszeit besonders oft im Fernsehen gezeigt und ist für viele Kult.Er gehört für manchen genauso zu Weihnachten wie Plätzchen, Tannenbaum und "Stille Nacht"-Singen. Ob es an der Heldin liegt, die von der tschechischen Schauspielerin Libuse Safrankova verkörpert wird? Sie wartet nämlich keineswegs auf ihren Prinzen (Pavel Travnicek), sondern nimmt ihr Glück selbst in die Hand: Aschenbrödel reitet auf ihrem Schimmel, trickst Stiefschwester und Stiefmutter aus und erkämpft sich so ihr Happy End. Natürlich immer mit der Hilfe von Nikolaus, Rosalie und Hund Kasperle.Wir haben zusammengefasst, wann und wo "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" 2016 im Fernsehen gezeigt wird. Das sind die Sendezeiten des Klassikers, einer Koproduktion der damaligen CSSR und der DDR:- ARD, 14.30 Uhr- WDR, 23.30 Uhr- SRF 1, 11.50 Uhr- ARD, 12.10 Uhr- SRF 1, 13.10 Uhr- WDR, 16.05 Uhr- RBB, 20.15 Uhr- One (ehemals Einsfestival), 20.15 Uhr- HR, 23.15 Uhr- SWR, 8.05 Uhr- BR, 8.35 Uhr- NDR, 8.45 Uhr- ARD, 10.15 Uhr- RBB, 9.00 Uhr- MDR, 16.05 Uhr- SRF 1, 16.15 UhrWer den Film noch nicht kennt, kann sich hier mit dem Trailer einen ersten Eindruck verschaffen. Für alle anderen bedeutet das wohl 90 Sekunden Vorfreude auf den Weihnachtsklassiker.Wer trotz der häufigen Sendezeiten den Märchenklassiker im deutschen Fernsehen verpassen sollte, kann auch auf Onlinedienste zurück greifen. "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" ist als Stream bei den Anbietern Amazon, Maxdome und Netflix verfügbar.