Donald Trump kippt TPP: Diese Anordnungen hat er unterzeichnet

von DPA

Außerdem kündigte er weitere Maßnahmen an. Eine Übersicht:



ENTSCHEIDUNGEN:

- TPP: Trump leitet wie versprochen den Rückzug aus dem transpazifischen Handels- und Investitionsschutzabkommen TPP ein. Er unterzeichnete ein entsprechendes Dekret.

- Abtreibungen: Ausländische Organisationen dürfen künftig nur dann Entwicklungshilfe von den USA bekommen, wenn sie keine Abtreibungsberatung anbieten oder Abtreibungsempfehlungen aussprechen. Die Regelung, als "Mexiko-City-Politik" bekannt, wird seit 1984 jeweils im Wechsel von republikanischen Präsidenten eingesetzt und von demokratischen Präsidenten wieder aufgehoben.

- Einstellungsstopp: Regierungsbehörden dürfen zunächst keine neuen Mitarbeiter einstellen. Das Militär ist davon ausgenommen. Ein solcher Schritt gilt für den Beginn einer Präsidentschaft als übliche Praxis.



ANKÜNDIGUNGEN:

- Trump will die Unternehmenssteuern auf 15 bis 20 Prozent senken. Wenn ein Unternehmen die USA verlasse und seine Produkte danach in den USA verkaufen wolle, müsse es hohe Strafzölle bezahlen, erklärte er.

- Die Regulierungen für die US-Wirtschaft sollen nach seinem Willen um 75 Prozent abgebaut werden. Welche Bereiche genau betroffen sind und ob es um Gesetze oder Vorschriften geht, sagte Trump nicht.