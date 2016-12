Disney-Film "Vaiana": Helene Fischer singt den deutschen Titelsong

von ANNIKA SEIDEL

Willkommen in der Südsee: "Vaiana - Das Paradies hat einen Haken" aus dem Hause Disney geht es um das mutige Mädchen Vaiana (im englischen Film "Moana"). Es will seine Insel mit Hilfe des Halbgottes Maui vor dem Untergang retten. Dazu muss Vaina die bekannte Welt verlassen und Neues entdecken. In Deutschland kommt der Film ab dem 22. Dezember in die Kinos.



Vaiana: Helene Fischer singt den Titelsong

Natürlich gibt es wieder jede Menge Musik. Keine geringere als Helene Fischer singt den dazugehörigen Titelsong "Ich bin bereit", der im Abspann des Films läuft. Der Song ist heiter, aber kitschig. Fischer singt von Sehnsucht, Aufbruchsstimmung und Fernweh.



Genau wie im Film geht es in dem Lied darum, seine Heimat weit hinter sich zu lassen und Neues zu entdecken. Das englische Original "How Far I'll Go" wird von der 20-jährigen Alessia Cara gesungen, auf dem Soundtrack von der 16-jährigen Hawaiianerin Auli'i Cravalho.







Vaiana entführt in das Reich der Südsee

Vaianas Mut, ihr Zuhause zu verlassen, wird belohnt. Die Welt jenseits des Horizonts ist aufregend, schön und viel größer, als es vom sicheren Zuhause aus scheint.



"Ich bin bereit" ist nicht das erste Disney-Lied von Helene Fischer

Helene Fischer singt nicht zum ersten Mal einen Disney-Filmhit. Vor "Ich bin bereit" hat sie schon bei einer CD mitgewirkt, auf der deutsche Stars ihr Lieblingssongs aus den Disney-Filmen singen. Helene Fischer nahm den Hit "Lass jetzt los" aus dem Film "Die Eiskönigin - Völlig unverfroren". Der Film wurde unter anderem wegen seinem beliebten Soundtrack bekannt - so kannten viele nicht den Film an sich , aber den Hit "Lass jetzt los" (im Englischen "Let It Go"). Es besteht also die Chance, dass auch Helene Fischers "Ich bin bereit" eine solche Beliebtheit erfährt.