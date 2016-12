Dinner for One: Alle Sendetermine 2016 und interessante Fakten

Dinner for One: Alle Sendetermine 2016



Samstag, 31. Dezember 2016:

Sonntag, 1. Januar 2017:



Lustige und interessante Fakten zu "Dinner for One"



An Weihnachten ist es "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel", an Silvester ist es der Klassiker "Der 90. Geburtstag oder Dinner for One". Den Kult-Sketch mit Miss Sophie und Butler James gibt es seit 53 Jahren. Er wird in Deutschland jährlich am 31. Dezember gezeigt.In dem elfminütigen Sketch feiert Miss Sophie ihren 90. Geburtstag alleine an einem langen Tisch, weil ihre Freunde bereits alle gestorben sind. Butler James spielt deshalb ihre Freunde und trinkt für sie auch alle alkoholischen Getränke, während er sie bedient. Dabei wird er immer betrunkener und richtet großen Schaden in dem Raum an.Obowhl der Sketch eigentlich nichts mit Silvester zu tun hat, hat er in Deutschland schnell Kult-Status erreicht. Auch am letzten Tag von 2016 läuft er mehrmals im Fernsehen. Wir haben alle Sendetermine zusammengesucht:12.00 Uhr: rbb15.25 Uhr: NDR16.45 Uhr: hr (Nordhessische Version)17.30 Uhr: WDR ("Döner for One" - Die Version in der türkisch geprägten Keupstraße in Köln)17.35 Uhr: WDR (Kölsche Version)17.40 Uhr: NDR18.00 Uhr: WDR18.07 Uhr: rbb18.40 Uhr: hr (Hessische Version)18.55 Uhr: ARD und BR19.00 Uhr: MDR19.10 Uhr: hr19.25 Uhr: SWR19.40 Uhr: NDR21.40 Uhr: WDR (Dinner for Wan(ne))22.35 Uhr: WDR (Kölsche Version)23.35 Uhr: NDR00.30 Uhr: ARD00.35 uhr: BR03.30 Uhr: WDR (Dinner for Wan(ne))Wer nicht auf die Ausstrahlungen im Fernsehen warten möchte, kann sich den Sketch auch auf YouTube ansehen:Wir haben ein paar interessant Fakten über den Kult-Sketch gesammelt:1963 gilt als das Geburtsjahr von "Dinner for One", denn damals traten der britische Schauspieler Freddie Frinton (Butler James) und May Warden (Miss Sophie) in der ARD-Sendung "Guten Abend, Peter Frankenfeld" mit dem Sketch auf. Das Video wurde dann hin und wieder als Pausenfüller im ARD und NDR gezeigt.Der damalige NDR-Unterhaltungschef Henri Regnier soll 1972 auf die Idee gekommen sein, den Sketch an Silvester zu senden. Seitdem ist er jedes Jahr am 31. Dezember im Fernsehen zu sehen und hat einen festen Sendeplatz im NDR.In England, der Heimat des Duos, ist "Dinner for One" sowie der legendäre Satz von Butler James "The same procedure as last year, Miss Sophie?", größtenteils unbekannt.Den deutschen Quotenrekord des Originals gab es 2004 mit 13,97 Millionen Zuschauern. 2012 waren es 12,19 Millionen, die sich den Sketch angesehen haben. 2014 haben sich - zusammen mit den zusätzlichen Versionen auf hessisch, kölsch und plattdeutsch - 14,52 Millionen Menschen "Dinner for One" angesehen.1988 schaffte es der Sketch als meist gezeigte TV-Produktion einen Eintrag in das Guinness-Buch der Rekorde.Ebenfalls zum Silvesterprogramm gehört "Dinner for One" in Österreich, Finnland, Schweden, Norwegen, Südafrika, Dänemark, Tschechien, Australien und der Schweiz.Die Schauspielerin May Warden starb 1978 im Alter von 97 Jahren in London. Freddie Frinton wurde nur 57 Jahre alt - er starb 1968 an einem Herzinfarkt.Der von Butler James angerichtete Schaden im Sketch wurde von einer Versicherung spaßeshalber auf 2120 Euro hochgerechnet.