Seehofer will nicht 2017 als Bundesinnenminister nach Berlin gehen

Seehofer habe im kleinen Kreis angekündigt, nach der Bundestagswahl 2017 als Bundesinnenminister ins Kabinett wechseln zu wollen, berichtet die Zeitung (online) aus Kreisen der CDU-Spitze."Das ist eine totale Falschmeldung", sagte er der "Augsburger Allgemeinen" (Freitag). "Hätten wir solche Falschmeldungen schon unter Strafe gestellt, dann müsste ich jetzt sofort Strafanzeige erstatten." Zuvor hatte die "Bild-Zeitung" berichtet, Seehofer strebe nach der Bundestagswahl 2017 einen Ministerposten in Berlin an. Der CSU-Chef habe im kleinen Kreis angekündigt, nach der Wahl als Innenminister ins Kabinett wechseln zu wollen, berichtet die Zeitung (online) aus Kreisen der CDU-Spitze."Ich habe das nicht gesagt, weder im Vordergrund, noch im Hintergrund, in keinem Kreis, in keiner Sitzung, nicht einmal in einem Selbstgespräch", sagte Seehofer.