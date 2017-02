Die schönsten Kühe kämpfen um Miss-Titel

von DPA

Bei einer Miss-Wahl unter Kühen haben sich 170 langbeinige Schönheiten im niedersächsischen Verden von ihrer besten Seite gezeigt.



Zugelassen waren Milchkühe der Holstein-Rasse, ob Schwarz- oder Rot-Bunt, aus Niedersachsen und Sachsen. Alle waren zuvor herausgeputzt worden. Die Entscheidung bei der 44. "Schau der Besten" sollte am späten Nachmittag fallen.



Veranstalter ist die Zuchtorganisation Masterrind. Das Amt des Preisrichters übernahm dieses Jahr der Schweizer Roger Frossard. "Eine Super-Kuh! Sie ist überall schön!" - so und ähnlich begeisterte sich der 36-Jährige ein ums andere Mal, als die topgestylten Wiederkäuer in die Arena einliefen. Mehr als 1500 Zuschauer verfolgten das Spektakel.