"Die Schöne und das Biest" mit Emma Watson im März 2017 im Kino

Die Schöne und das Biest: Berühmter Cast





Die Schöne und das Biest: Modernisierte Handlung



Disney erweckt seine klassischen Zeichentrick-Märchen nach und nach zum Leben: Realverfilmungen von "Dornröschen", "Aschenputtel" und "Das Dschungelbuch" gibt es schon, neun weitere sind geplant. Als nächstes ist "Die Schöne und das Biest" (im Originalen "Beauty and the Beast") an der Reihe. "Die Schöne", Belle, wird dabei von Emma Watson, die als Hermine in "Harry Potter" bekannt wurde, gespielt und "das Biest" von Dan Stevens.Der Zeichentrickfilm von 1991 hat zwei Oscars gewonnen. Am 30. März 2017 kommt das Remake in die deutschen Kinos. Entertainment Weekly hat jetzt auf Instagram die ersten Film-Einblicke gepostet:Neben Emma Watson und Dan Stevens aus "Downtown Abbey" sind weitere bekannte Schauspieler im Cast der Realverfilmung. Josh Gad ("Jobs") spielt Le Fou, Luke Evans ("Der Hobbit") Gaston und Belles Vater Maurice wird von Kevin Kline gespielt.Auch den ersten Trailer zum Film gibt es:Im Zeichentrickfilm von 1991 liest Belle gerne und ihr Vater Maurice ist ein Erfinder. Auf einem Schloss wird Belle von einem Biest gefangen genommen und lernt den verzauberten Prinz hinter seiner Fassade kennen.In der Realverfilmung hingegen wurde die Geschichte ein wenig abgeändert und modernisiert. So ist Belle die Erfinderin, die beispielsweise eine Waschmaschine erfindet, um mehr Zeit für ihre Bücher und Studien zu haben.