Die Bachelorette: Nutzt Arnold aus Franken seine letzte Chance bei Jessica?

Die Hausarbeit macht Arnold zu schaffen



Nur noch acht Männer sind im Rennen auf die Bachelorette 2017. In der letzten Nacht der Rosen musste Jessica zwei der Kandidaten nach Hause schicken - Michi und Basti. Unser unterfränkischer Anwärter Arnold aus Hohenroth hat zwar eine Rose bekommen und ist damit in der nächsten Runde der TV-Show, allerdings muss er diese Chance nutzen und darf sich nicht von den anderen Männern überholen lassen.Denn Arnold kam in dieser Woche kaum zum Zug bei Jessica Paszka. Er wurde auf ein Gruppen-Date zum Quad-Fahren eingeladen, ist aber allein mit dem Buggy gefahren. Die Bachelorette ist lieber mit zwei Konkurrenten mitgefahren. Auf diese Weise zieht sich die ganze Woche dahin, Arnold hat kaum Kontakt zur Junggesellin, kein weiteres Date oder Einzelgespräch mit ihr. Gerät er in Vergessenheit?Der Unterfranke langweilt sich stattdessen in der Männervilla und ist mit dem Geschirrspülen beschäftigt. Die Hausarbeit macht in ziemlich fertig, erschöpft sagt er: "Das war wirklich heftig jetzt". Zwar hatte er geplant Sport zu machen, aufgrund der Anstrengung musste er sich aber erst einmal auf die Couch legen. Schon in der ersten Folge hatte er zu bedenken gegeben, dass der Haushalt das schwerste während der Zeit in der TV-Show sein werden würde.Einen Vorteil hat die häusliche Arbeit aber doch, Marco kommentierte: "Boah, deine Adern kommen beim Spülen voll raus!". Arnold stimmte ihm zu: "Stimmt, nicht mal beim Training kommen die so raus". Ob Arnold noch zum Hausmann wird? Und ob er doch noch die Chance bekommt, Jessica für sich zu gewinnen? Das gibt es nächste Woche um 20.15 Uhr auf RTL zu sehen.