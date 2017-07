Bachelorette 2017: Hat es zwischen Arnold aus Franken und Jessica gefunkt?

Franken zusammen auf Gruppen-Date







Einzeldate für Arnold



Bei der Bachelorette 2017 stand gestern die zweite Nacht der Rosen an. Davor legten sich die Anwärter aber noch einmal ordentlich ins Zeug, um Jessica Paszka zu beeindrucken. Die Junggesellin eröffnete die zweite Folge ihrer Staffel auf RTL mit den Worten: "Die erste Liebe hatte ich schon, jetzt will ich die wahre Liebe finden - für immer und ewig". 17 Single-Männer sind nach dem ersten Kennenlernen in der Show übrig. Auch die zwei Franken Manuel und Arnold sind noch im Rennen - das ist am Mittwochabend alles passiert:Unsere zwei fränkischen Anwärter wurden direkt von Jessica auserwählt, um mit ihr auf ein Gruppen-Date zu gehen. Zwei weitere Teilnehmer aus der Gruppe durften wiederum von Manuel und Arnold bestimmt werden. Ein Kandidat bezeichnete daraufhin Manuel als "Fuchs", der genau wisse, was er tut. Das Date auf einer Segelyacht stand unter dem Motto "Shades of Grey", bei dem die Bachelorette wissen wollte, wie offen die Männer zum Thema Sex und Erotik stehen. Sie wolle ihren "Mr. Grey" finden, der genau weiß, was er will.Doch das Date wurde schnell unterbrochen, da der Seegang zu stark wurde. Arnold und Domenico halfen dabei, die Yacht zu steuern. Jessica kommentierte, das habe sie stark beeindruckt. Währendessen wurde Manuel so übel, dass er kaum noch sprechen konnte. Die Bachelorette organisierte sofort einen Kotzeimer für den Würzburger.Zur gleichen Zeit ging es auch in der Männervilla hoch her: Alex hat sich eine Sehne gerissen und musste ins Krankenhaus. Leider war genau zu dieser Zeit Arzt Manuel nicht im Hause - der kämpfte auf der Yacht noch immer gegen seine Übelkeit.Arnold aus Hohenroth im unterfränkischen Landkreis Rhön-Grabfeld hat beim Gruppen-Date wohl einen guten Eindruck bei Jessica hinterlassen, denn er wurde danach zu einem Einzeldate eingeladen. Der Bachelorette wäre aufgefallen, dass Arnold sie die ganze Zeit anschaut. Das Gespräch verlief gut: Arnold äußerte seine Bedenken, er sei zu jung für Jessica und diese sagte, sie würde ihn beruflich als Model sehen - er wäre ja ein attraktiver Mann."Ich kann es nicht beschreiben, wie es ist, wenn Arnold mir in die Augen schaut. Ich kann meist noch nicht einmal sprechen", kommentiert Jessica das Date. Der Franke hat wohl mächtig Eindruck bei der Bachelorette hinterlassen. Arnold versicherte ihr: "Wenn ich in einer Beziehung bin, soll es schnell voran gehen. Ich muss auch kuscheln." Wirklich gekuschelt wurde beim Einzeldate nicht, keiner der beiden hat sich getraut. Geknistert hat es zwischen den beiden aber alle Mal.Am Ende der Folge erhielten sowohl Arnold als auch Manuel eine Rose von der Junggesellin und sind damit eine Runde weiter. Wie es bei der Bachelorette weiter geht, gibt es nächsten Mittwoch um 20.15 Uhr auf RTL zu sehen.