Die Bachelorette 2017 bei RTL: Kandidat Manuel aus Würzburg wird es beim Date schlecht

Date mit dem Motto "Shades of Grey"





Viele Pannen und Diskussionen



Nachdem das Kennenlernen und die erste "Nacht der Rosen" geschafft ist, kann die zweite Woche bei der "Bachelorette 2017" beginnen. Am Mittwochabend um 20.15 Uhr auf RTL buhlen die verbliebenen 17 Männer um das Herz von Jessica Paszka. Auch die zwei Franken Manuel und Arnold haben es in die nächste Runde geschafft.Wahl-Würzburger Manuel machte beim ersten Kennenlernen offenbar mächtig Eindruck auf die Bachelorette. Jessica hob seine beruhigende Art hervor und gab dem angehenden Mediziner prompt die allererste Rose - eine echte Ehre für den 29-Jährigen.Arnold aus Hohenroth überstand die erste Nacht der Rosen auch souverän. Womöglich warten die ganz großen Herausforderungen noch auf den 24-Jährigen - wie er selbst in Folge 1 zugab, müsse er erst noch Kochen und Waschen lernen, weil das bis dato seine Mutter übernommen hat.In der zweiten Woche möchte Jessica herausfinden, wie ihre potenziellen Traumtypen ticken und veranstaltet ein Speed-Dating. Niklas sticht dabei so heraus, dass er von der Bachelorette zu einem Einzeldate eingeladen wird. Danach steht das erste Gruppen-Date auf einer Segelyacht auf dem Programm. Unter dem Motto "50 Shades of Grey" will Jessica von ihren Anwärtern wissen, wie sie zum Thema Sex und Erotik stehen.Doch in Folge zwei kommt es auch zu einigen Pannen. So wird dem Würzburger Manuel auf der Yacht wegen des Wellengangs übel, Alex fällt in der Villa ein Teller auf den Fuß und muss ins Krankenhaus.Zudem entsteht langsam aber sicher ein großer Konkurrenzkampf zwischen den Männern - es wird angeeckt und diskutiert. So betonte Domenico bereits in der ersten Folge: "Wir sind hier wie im Krieg".Ob es am Ende wieder für die beiden fränkischen Teilnehmer eine Runde weitergeht? Wir sind gespannt.