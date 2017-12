Deutscher als IS-Terrorist verurteilt: Viereinhalb Jahre Haft

Ein 26-jähriger Deutscher ist als Terrorist der Miliz Islamischer Staat (IS) zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Das Düsseldorfer Oberlandesgericht sprach den Syrien-Rückkehrer am Donnerstag schuldig.



Er habe sich in Syrien erst der radikal-islamischen Terrormiliz "Junud al-Sham" (Soldaten Syriens) und dann dem IS angeschlossen. Zwei weitere Angeklagte erhielten als Terroristen der "Junud al-Sham" Haftstrafen von zwei Jahren und neun Monaten. Die Angeklagten stammen aus Dortmund und dem Raum Bonn.



Das Trio sei 2013 nach Syrien gereist. Während die beiden Mitangeklagten das Land noch 2013 wieder verlassen und keine weiteren terroristischen Aktivitäten entwickelt hätten, habe sich der 26-Jährige dem IS angeschlossen, sei 2014 als Kämpfer erneut für einige Wochen nach Syrien gereist und habe 2015 noch zwei Mal versucht, nach Syrien zum IS zu gelangen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.