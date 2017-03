Deutscher Presserat ändert Richtlinie zur Herkunftsnennung von Straftätern

Was ist der Pressekodex?





Nach langen Diskussionen hat der Deutsche Presserat die Richtlinie zur Nennung der Herkunft von Straftätern nun doch überarbeitet. Einen entsprechenden Beschluss fasste das Presseratsplenum am Mittwoch. Die Richtlinie 12.1 aus dem Pressekodex stand in der Vergangenheit regelmäßig in der Kritik. "Wir haben sie nun neu formuliert, ohne die Substanz zu verändern", sagte Presseratssprecher Manfred Protze am Mittwoch.In der überarbeiteten Fassung heißt es: "Bei der Berichterstattung über Straftaten ist darauf zu achten, dass die Erwähnung der Zugehörigkeit der Verdächtigen oder Täter zu ethnischen, religiösen oder anderen Minderheiten nicht zu einer diskriminierenden Verallgemeinerung individuellen Fehlverhaltens führt." Die Zugehörigkeit solle in der Regel nicht erwähnt werden, es sei denn, es bestehe ein begründetes öffentliches Interesse. Die in der Vergangenheit häufig als zu vage kritisierte Formulierung, es müsse ein "begründbarer Sachbezug" zur Straftat bestehen, findet sich in der Neufassung nicht mehr.Medien müssen sich vermehrt mit Reaktionen im Internet zu ihrer Berichterstattung auseinandersetzen. Bei umstrittenen Themen wie dem Flüchtlingszuzug lautet etwa ein Kritikpunkt, Journalisten würden aus Gründen der Political Correctness bestimmte Fakten weglassen, etwa die Herkunft von Straftätern. Zum Umgang mit solchen Angaben gibt es die Richtlinie 12.1 des Pressekodex, die sich gegen Diskriminierungen richtet. Spätestens seit der Silvesternacht von Köln mit Übergriffen von ausländischen Männern auf Frauen ist die Kritik an der Richtlinie wieder lauter geworden.Der Pressekodex des Deutschen Presserates gibt Journalisten eine Reihe von Empfehlungen zur Berufsethik. Um niemanden zu diskriminieren, heißt es in der alten Version der Richtlinie 12.1 über das Nennen der Nationalität von Straftätern: "In der Berichterstattung über Straftaten wird die Zugehörigkeit der Verdächtigen oder Täter zu religiösen, ethnischen oder anderen Minderheiten nur dann erwähnt, wenn für das Verständnis des berichteten Vorgangs ein begründbarer Sachbezug besteht. Besonders ist zu beachten, dass die Erwähnung Vorurteile gegenüber Minderheiten schüren könnte."Der Deutsche Presserat ist das freiwillige Selbstkontrollorgan der gedruckten Medien. Er versteht sich als Wächter über Pressefreiheit und publizistische Ethik. Auslöser für die Einrichtung im Jahr 1956 waren Versuche, Kontrollinstanzen mit staatlicher Beteiligung zu schaffen. Heute stehen Verstöße gegen die publizistischen Grundsätze im Mittelpunkt der Arbeit.Träger sind der Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV), der Verband Deutscher Zeitschriftenverleger (VDZ), der Deutsche Journalistenverband (DJV) sowie die Deutsche Journalistinnen- und Journalistenunion (dju) in der Gewerkschaft Verdi.Beim Presserat kann sich jeder über Veröffentlichungen in deutschen Zeitungen und Zeitschriften beschweren. Bei der Beurteilung lassen sich die Beschwerdeausschüsse von publizistischen Grundsätzen leiten, die im Pressekodex zusammengefasst sind. Dabei steht die "wahrhaftige Unterrichtung der Öffentlichkeit" im Vordergrund. Außerdem soll die Presse "das Privatleben und die Intimsphäre" der Menschen achten. Die Beschwerdeausschüsse sprechen Rügen, Missbilligungen und Hinweise aus.Ziffer 12 des Pressekodex widmet sich dem Thema Diskriminierungen. In der alten Version der Richtlinie 12.1 heißt es, die Zugehörigkeit der Verdächtigen oder Täter zu religiösen, ethnischen oder anderen Minderheiten solle nur dann erwähnt werden, wenn für das Verständnis des berichteten Vorgangs ein begründbarer Sachbezug besteht. Dadurch soll verhindert werden, dass andernfalls bei der Berichterstattung über Straftaten Vorurteile gegenüber Minderheiten geschürt werden könnten.Die Zahl der Beschwerden an den Presserat ist rückläufig - die auf Grundlage der Richtlinie 12.1 hat dagegen zuletzt deutlich zugenommen: 2016 waren es 133, im Jahr davor noch genau 100. Allerdings ist sie mit Blick auf die Gesamtzahl überschaubar. So gingen im vergangenen Jahr 1851 Beschwerden (2015: 2358) beim Presserat ein.Das Diskriminierungsverbot in Ziffer 12 stand schon 1973 in der ersten Pressekodex-Fassung. Eine ältere Variante gab es bereits 1971. Damals war der Anlass die regelmäßige Nennung der Hautfarbe in der Berichterstattung über Straftaten amerikanischer GIs. Darüber hatte es mehrfach Beschwerden an den Presserat gegeben.Ein Kritikpunkt ist, die Richtlinie in ihrer bisherigen Form helfe den Redaktionen nicht weiter, wenn sie konkret entscheiden müssten, ob solche Informationen genannt werden sollten oder nicht. Ein anderer lautet, für die Medien sei die Richtlinie eine Zwickmühle: Machen sie entsprechende Angaben zu Straftätern, riskieren sie, dass Leser, die das nicht gutheißen, sich mit einer Beschwerde an den Presserat wenden. Lassen sie sie weg, könnten andere ihnen vorwerfen, nicht die ganze Wahrheit zu sagen.