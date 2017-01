Deutsche Männer-Staffel in Ruhpolding: Trotz Strafrunde auf dem Podest

Als sie sich für die Fotografen sortierten, lachten sie wieder. Die 10 000 Zuschauer in Ruhpolding dankten Erik Lesser, Benedikt Doll, Arnd Peiffer und Simon Schempp für Platz drei hinter Norwegen und Russland - und ihre Aufholjagd in der Staffel.



Weil sich Startläufer Lesser am vermeintlich leichten Schießstand in der Chiemgau-Arena bei idealen Bedingungen zu hektischen Spielchen im Stehendanschlag hatte verleiten lassen und eine Strafrunde laufen musste, verlor er den Anschluss. Auch seine Kollegen kämpften - das Quartett sammelte neben der Runde noch neun Nachlader. "Das ist nicht unser Anspruch. Drei bis vier insgesamt wären okay", sagte Arnd Peiffer, "aber wir haben es noch gut gerettet." Sie standen auf dem Podest. Das ist ihr Ziel. Immer.



Selbstbewusst. Zugleich selbstkritisch. So präsentieren sich Deutschlands Biathlon-Männer in diesen Tagen. Die Erfolgserlebnisse, zuletzt in Oberhof mit dem Doppelsieg im Massenstart, stärken die Psyche. Daher verwundert es nicht, wenn Mark Kirchner sagt: "So lange ich Bundestrainer bin, ist es die beste Mannschaft." 2010 übernahm der Mann aus Oberhof das Amt von Frank Ullrich - und mit Ausnahme von Benedikt Doll, der in dem Jahr mit den Junioren Staffel-Weltmeister wurde, sind Lesser, Peiffer und Schempp bereits Teil des Teams.



Die hohen Ansprüche stiegen

Ein Entwicklungsprozess begann. Über die Jahre festigten sich die Leistungen der großen Vier auf Weltklasse-Level. Sie reiften. Jeder für sich, aber auch als Team. Die ohnehin schon hohen Ansprüche stiegen stetig. "Je länger die Athleten auf dem Niveau dabei sind, umso besser gehen sie mit den Dingen um", sagt Kirchner. Den Rummel bei den deutschen Weltcups, der belastet, inklusive. Es sind Kirchners Jungs - auch wenn Simon Schempp bei Andi Stitzl am Stützpunkt im Chiemgau trainiert -, die im Gesamtweltcup glänzen. Nach seinem Triumph am Sonntag liegt der Schwabe vor dem Sprint morgen (14.45 Uhr/ARD) als Dritter vor Lesser, der viermal in die Top fünf lief und mit seinem Sprintvermögen in Thüringen selbst Saisonsieger Martin Fourcade schlug. Lesser arbeitet konsequent hart, daran ändert auch die überzogene letzte Runde in der Staffel nichts, wo er zu viel wollte, um die eigene Enttäuschung über das verkorkste Schießen wettzumachen.

Arnd Peiffer folgt im Gesamtweltcupklassement mit drei Podiumsplätzen auf Position sechs, und Benedikt Doll rangiert auf Rang 17. Auf der Strecke zählte der Schwarzwälder gestern - wie in den Rennen zuvor - zu den Allerschnellsten, nahm dem führenden Russen Anton Schipulin satte 19 Sekunden ab. Einzig der Stehendanschlag vermasselte ihm manch besseres Abschneiden. "Das sind Kleinigkeiten, da muss man nichts neu erfinden", sagt Mark Kirchner. "Im Training bietet er die Leistung serienweise mit guter Stabilität an."



Die Lücke hinter dem Quartett

Gestern bewies der für die WM in Hochfilzen gesetzte Grand mit Vieren trotz allem sein enormes Leistungsvermögen. Doch in all der Zufriedenheit geht unter, dass hinter dem Quartett eine deutliche Lücke klafft. Staffel-Weltmeister Daniel Böhm ist zurückgetreten, und den Athleten in der zweiten Reihe fehlt die Konstanz. "Das ist die Krux", sagt Mark Kirchner. Nur Daniel Graf ist mit einem achten Platz notiert. Bei seinem Weltcupdebüt in Pokljuka gefiel Matthias Dorfer. Doch nur eine Woche später in Nove Mesto nannte ihn der Bundestrainer "einen Totalausfall". In Ruhpolding startete Michael Willeitner nach zwei Podesträngen im IBU-Cup, der zweiten Biathlon-Liga, für den erkrankten Bad Reichenhaller. Der 26-Jährige bekam 2014 erstmals die Chance, sich im Weltcup zu zeigen, doch in Hochfilzen schaffte er es nicht unter die besten 60. Zwei Jahre später, erhielt Willeitner, der in Ruhpolding lebt, seinen zweiten Einsatz.

Roman Rees, der in Östersund ran durfte, verpasste krankheitsbedingt zwei Wettkampfwochen im Dezember. Matthias Bischl zeigte einen passablen Sprint in Oberhof, spürt aber auch, dass die Diskrepanz zwischen IBU- und Weltcup deutlich größer geworden ist. "Mit einem fünften Platz dort, tut man sich schwer, unter die besten 25 im Weltcup zu laufen", sagt Kirchner. Er propagiert das durchlässige Auf- und Abstiegssystem - bisher ohne Erfolg. Stefanie Wahl