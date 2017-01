Deshalb empfehlen Experten den Führerschein mit 16

von DPA

Fahranfänger könnten dann länger als bisher am begleiteten Fahren bis zum 18. Geburtstag teilnehmen, sagte der Vorsitzende der Bundesvereinigung der Fahrlehrerverbände, Gerhard von Bressensdorf.



Er unterstützt den Vorstoß des niedersächsischen Fahrlehrerverbandes, der den Führerschein mit 16 ins Gespräch gebracht hatte. Je länger Anfänger in Begleitung fahren, desto weniger Unfälle verursachten sie später, hieß es. Das Thema soll auch beim Verkehrsgerichtstag kommende Woche in Goslar behandelt werden. Das Gremium hatte 2003 den Führerschein mit 17 vorgeschlagen, der inzwischen Standard ist.



Niedersachsens Verkehrsminister Olaf Lies (SPD) kündigte an, er werde das Thema mit Experten erörtern. Das Ergebnis könnte eine Bundesratsinitiative mit dem Ziel sein, das entsprechende EU-Gesetz zu ändern, denn derzeit lässt das europäische Recht den Führerschein mit 16 nicht zu.