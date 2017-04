Der Kontrolle entzogen: Polizei stoppt Traktorfahrer mit Schüssen

von DPA

Mit Schüssen haben Polizisten im oberpfälzischen Wölsendorf (Landkreis Schwandorf) einen flüchtigen Traktorfahrer gestoppt. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstagabend der Deutschen Presse-Agentur sagte, sollte der Mann ursprünglich von einer Polizeistreife auf seine Fahrtüchtigkeit hin kontrolliert werden. Der Traktorfahrer dachte aber nicht daran, sondern setzte seine Fahrt fort.



Als mehrere Streifenwagen ihm den Weg versperren wollten, rammte der Mann mit seinem Gefährt zwei Polizeiautos. Mehrere Polizisten, die den Angaben zufolge um ihre Sicherheit bangten, zückten daraufhin ihre Waffen und gaben Schüsse ab. Wie viele es waren und ob sie dabei den Mann trafen, war am Abend noch unklar. Beamte des Landeskriminalamts prüfen dies. Der Mann, 45 Jahre alt und polizeibekannt, wurde schließlich überwältigt und mit einer Verletzung am Bein ins Krankenhaus gebracht. Ob der Mann durch die Schüsse verletzt wurde, war ebenfalls noch unklar.