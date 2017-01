"Der Bachelor" 2017: Das sind die 22 Kandidatinnen - Miss Nürnberg ist auch dabei

Julia P. (21), Flugbegleiterin aus Dormitz



Die siebte Staffel der beliebten Kuppel-Show "Der Bachelor" geht in gut zwei Wochen los. Ab Mittwoch, 1. Februar, kann man auf RTL miterleben, wie sich ein Junggeselle aus 22 Single-Frauen seine passende Dame sucht. In acht Folgen verbringen sie Zeit in Florida, haben miteinander Dates und flirten. Der begehrte Junggeselle entscheidet, an welche Damen er seine Rosen verschenkt - diejenigen sind dann eine Runde weiter. Wer von den jungen Frauen, bleibt am Ende übrig und kann das Herz des Bachelors erobern? Jetzt hat RTL alle Namen der 22 Kandidatinnen bekannt gegeben.Im Juli ist die 21-Jährige aus dem Landkreis Forchheim zur Miss Nürnberg gewählt worden . Jetzt buhlt die Dormitzerin bei RTL um die Gunst des Bachelors. "Da die letzten Jahre über leider nie der 'Richtige' in mein Leben trat, dachte ich mir, ich versuche mal mein Glück und habe mich daraufhin beim Bachelor beworben", sagt sie. Julia war eine der ersten zehn Frauen, die RTL als Kandidatinnen bei der elften Staffel "Der Bachelor" bekannt gegeben hat. Die 21-Jährige reist gerne um die Welt - als Stewardess hat sie dafür genau den richtige Beruf gefunden. Ihre nächste Reise führt sie nun zum Flirten in den Sunny State Florida. Bereits im August erklärte sie gegenüber infranken.de : "Natürlich erhoffe ich mir dabei endlich die Liebe meines Lebens zu finden und viele neue Erfahrungen sammeln zu können."Alesa kommt aus Slowenien uns ist für ihr Studium nach München gezogen. Sie verbringt gerne Zeit mit ihrer Familie und reist auch öfter zurück in ihre Heimat. In Kärnten studiert die 24-Jährige Public Management. Die Studentin fällt gerne auf, das zeigt sie auch durch ihren Kleidungstil. Seit drei Jahren ist sie nun Single - das soll sich durch die Kuppel-Show nun ändern.Die Wolfsburgerin studiert in Magdeburg Betriebswirtschaftslehre. Am liebsten verbringt Anna ihre Freizeit mit ihren Freunden. Die 24-Jährige ist sehr sportlich und geht regelmäßig ins Fitnessstudio oder joggen. Seit einem Jahr ist Anna Single.Die 23-jährige Cara studiert BWL auf Master. Danach möchte sie das Familienunternehmen ihres Vaters übernehmen. In ihrer Freizeit spielt sie gerne Golf. Ihr Traummann sollte genauso ehrgeizeig und sportlich sein wie sie. Die Ludwigsburgerin mag e s im Leben gerne strukturiert und ordentlich.Caroline aus Chemnitz arbeitet als Sozialversicherungsfachangestellte bei einer Krankenkasse. Im Kundendienst steht sie in ständigem Kontakt mit anderen Menschen. Ansonsten reist sie am liebsten und mag es abenteuerlich. In ihrer Freizeit tanzt sie gerne und hält sich mit Pole Dance fit. Seit über einem Jahr ist Caroline Single und will sich nun neu verlieben.Chloé kommt aus Frankreich und verkauft in einem Laden französische Delikatessen. Auf denersten Blick wirkt die 22-Jährige schüchtern und zurückhaltend. Die Heidelbergerin ist nach zwei gescheiterten Beziehungen noch immer auf der Suche nach ihrer großen Lieben.Die Halb-Braslianerin aus Rastatt ist Veranstaltungskoordinatorin und Ausbilderin. Beruflich ist die 25-Jährige unter der Woche sehr beschäftigt. Clea-Lacy ist sehr kinderlieb. Sie verbringt gerne Zeit mit ihrer Nichte, dann basteln und spielen sie zusammen. Sie legt Wert darauf, dass ihr zukünftiger Partner auch mit Kindern umgehen kann.Erika kommt aus Geislingen und ist gelernte Industriekauffrau. Zurzeit studiert die 25-Jährige Betriebswirtschaft. Erika ist beruflich sehr ehrgeizig: Sie will in Zukunft eine Führungsposition übernehmen. Erika ist sehr selbstbewusst. Dass sie seit zwei Jahren Single ist, erklärt sich Erika damit, dass viele Männer sich nicht trauen die junge Frau anzusprechen.Die 28-Jährige hat schon im Immobiliengeschäft und als Schauspielerin gearbeitet. Ihren Traumberuf hat sie bisher noch nicht gefunden. Derzeit arbeitet die Düsseldorferin als Personal Trainer. Evelyn lebt gerne unbeschwert. Für ihre Zukunft möchte sie einen Mann finden und Kinder bekommen.Die Hannoveranerin war bereits im Playboy abgelichtet. Neben ihrem Beruf als Kosmetikerin arbeitet sie als Fotomodel und präsentiert ihre Tattoos und Piercings bei Unterwäscheshootings. Fabienne will den Bachelor aber nicht nur mit ihrem Körper sondern auch mit ihren inneren Werten überzeugen.Die 23-Jährige arbeitet als Verkäuferin in der Telekommunikationsbranche. Die Deutsch-Türkin liebt es, Shoppen zu gehen. Noch lebt sie bei ihren Eltern, wo sie ein eigenes Ankleidezimmer hat. In ihrer Freizeit tanzt Inci leidenschaftlich gerne, am liebsten Zumba.Jana ist ein großer Fan der amerikanischen Sängerin Britney Spears. Sie sammelt alles mögliche der US Sängerin und hat bereits eine große Sammlung an CDs, Postern und Autogrammen. Außerdem liebt die 25-Jährige ihren persischen Kater Jelly Bean, mit dem seit über zwei Jahren in einer Zweizimmerwohnung lebt. Jana ist erst seit kurzem wieder Single, ihre letzte Beziehung hielt ein halbes Jahr.Janika ist gelernte Veranstaltungskauffrau. Wegen ihrer letzten Beziehung ist sie von Eberswalde nach Hamburg gezogen. Erst letztes Jahr ging die 8-jährige Beziehung zu Bruch. Die lebenslustige 28-Jährige fliegt jedes Jahr in ein anderes Land, um Kultur und Menschen kennenzulernen.Julia ist Musicaldarstellerin und hat nebenbei auch schon als Fitnesstrainerin gearbeitet. Sie treibt in ihrer Freizeit gerne Sport, geht laufen und macht Yoga. Ihren Traummann hat sie noch nicht gefunden. Mit ihrem Zukünftigen würde sie gerne zusammen Eiscreme essen und ins Theater gehen.Kattia ist gebürtige Kolumbianerin. Der Liebe wegen kam Kattia vor sechs Jahren nach Deutschland. Sie spricht Deutsch, hat aber einen lateinamerikanischen Akzent. Seit letztem Jahr ist die 28-Jährige geschieden.Lisa lebt in Eisenstadt in ihrer eigenen Wohnung im Elternhaus. Sie studiert Management und arbeitet als Stewardess. Die 22-Jährige ist 1,81 Meter groß, geht aber selbstbewusst mit ihrer Größe um. Seit 2013 ist Jana Single.Sabrina hat sich vor zwei Jahren von ihrem Lebensgefährten getrennt. Die beiden haben eine Tochter und hatten ein gemeinsames Haus. Jetzt ist die 30-Jährige wieder auf der Suche nach einem Mann. Sabrina arbeitet in Vollzeit als Account Analyst. Sie reist gerne oder verbringt Zeit mit ihren Freunden.Die Berlinerin arbeitet in der Hauptstadt als Automobilverkäuferin. Mit 34 Jahren ist Silvana die Älteste der Kandidatinnen. Das Markenzeichen von Silvana ist ihre schwarze Brille. Seit einem Jahr ist sie Single. Für ihre Zukunft wünscht sie sich einen Mann und eine gemeinsame Tochter.Nachdem ihr die Ausbildung zur Bankkauffrau weniger Freude bereitet hat, machte Susanna eine Schauspielausbildung in Hamburg. Jetzt arbeitet sie als Coach in einer Tanzschule. Nebenher spielt sie noch kleinere Rollen im Theater.Die 23-Jährige ist in einer Pflegefamilie aufgewachsen und mit 13 Jahren bereits zu Hause ausgezogen. Mittlerweile arbeitet sie freiberuflich als Visagistin und Tänzerin. Tina ist sportlich steht gerne im Mittelpunkt. Sie genießt das Leben in vollen Zügen und lässt sich nur nicht von ihrem Weg abbringen.Tina ist in Garmisch-Partenkirchen (Bayern) geboren, in Sachsen aufgewachsen und der Liebe wegen nach Düsseldorf gezogen. In der Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen fühlt sich die 26-Jährige inzwischen zu Hause. Tina S. ist Immobilienkauffrau. In ihrer Freizeit treibt Tina viel Sport. Sie ist seit Anfang des Jahres Single.Die 26-Jährige ist gebürtige Münchnerin und außerdem amtierende Miss München. Sie reist in ihrer Freizeit gerne durch Südamerika. Viola liebt es zu tauchen. Die Friseurin steht außerdem ab und zu als Model vor der Kamera. Viola ist eine richtige Frohnatur, die nun auch den Bachelor zum Lachen bringen möchte.