Dating-App für Affen: Orang-Utans können Fotos von möglichen Partnern wählen

von DPA

Ähnlich wie bei der populären App Tinder für Menschen können die Orang-Utans im Tierpark Apenheul bei Apeldoorn Fotos von möglichen Partnern wählen. Die Biologen erhoffen sich, dadurch mehr über die Emotionen der Affen zu lernen, teilte der Tierpark am Mittwoch mit. Das könne sinnvoll für Zuchtprogramme sein.



Den Affendamen werden auf einem Bildschirm Fotos von Männchen in verschiedenen Posen gezeigt. Dabei beobachten Biologen die Reaktionen. Der Beginn des Forschungsprojekts sei sehr vielversprechend gewesen, teilte der Tierpark mit. Die zwei Orang-Utans hatten großes Interesse an dem Bildschirm. Allerdings war eine der beiden Damen etwas zu enthusiastisch und zerstörte mit einem gezielten Hieb den Schirm.



Die Stuttgarter Wilhelma hat bereits 2016 mit einem Video-Dating zwei Orang-Utans verkuppelt. Affendame Sinta war im Frühsommer nach einem Kennenlernen über Filmschnipsel zu Männchen Gempa nach Belgien gebracht worden. Mit dem Video sollte getestet werden, ob sich das vorgesehene Zuchtpaar auch sympathisch ist.



Eine zweite Affendame namens Conny war im Juni ebenfalls nach einem Video-Dating in den Hamburger Tierpark Hagenbeck zu Männchen Tuan gebracht worden. dpa