Das sind die TV-Tipps für Weihnachten 2016: Zweiter Feiertag, 26. Dezember

TV-Tipps 2. Weihnachtsfeiertag 2016: Für jeden ist etwas dabei





TV-Tipps 2. Weihnachtsfeiertag 2016: Unsere TV-Tipps





TV-Tipps 2. Weihnachtsfeiertag: Vormittag



Superman Returns

Die Goonies

Hook

Zwei Asse trumpfen auf



TV-Tipps 2. Weihnachtsfeiertag: Nachmittag



Winnetou III

Nachts im Museum

Die drei Musketiere

Kevin allein zu Haus

Star Trek - Der Film

Sissi, die junge Kaiserin

Winnetou - Eine neue Welt

Der Herr der Ringe - Die zwei Türme

Sissi - Schicksalsjahre einer Kaiserin

Kevin - Allein in New York

Dirty Dancing

Star Trek II - Der Zorn des Khan



TV-Tipps 2. Weihnachtsfeiertag: Primetime



Independence Day

Die Eiskönigin - Völlig unverfroren

Der Herr der Ringe - Die Rückkehr des Königs

Tatsächlich Liebe

Tatort - Klingelingeling



TV-Tipps 2. Weihnachtsfeiertag: Nachtprogramm



A Million Ways to Die in the West

Nachts im Museum II

Shooter - Der Scharfschütze

James Bond 007 - Der Spion, der mich liebte

Captain America: The First Avenger

Achtung, letzter Weihnachtsfeiertag! Ab morgen geht für viele der Alltag wieder los. Grund genug, heute noch einmal auf dem Sofa und vor dem Fernseher zu entspannen.Die Fernsehmacher denken mit und servieren uns zu Weihnachten einen Spielfilm nach dem nächsten. Egal ob Weihnachtsklassiker, Märchen oder Blockbuster: Weihnachten 2016 ist für jeden etwas dabei.Um den Überblick über das Fernsehprogramm an Weihnachten 2016 zu behalten, haben wir das Angebot etwas ausgedünnt und die interessantesten Filme am zweiten Weihnachtsfeiertag zusammengetragen. Hier sind unsere TV-Tipps für den zweiten Weihnachtsfeiertag 2016:09.00 Uhr:(Pro 7)09.50 Uhr:(RTL 2)10.00 Uhr:(ORF 1)11.40 Uhr:(Kabel 1)12.50 Uhr:(HR)14.20 Uhr:(RTL)14.55 Uhr:(Pro 7)15.30 Uhr:(Sat. 1)15.35 Uhr:(ProSieben MAXX)15.40 Uhr:(ARD)16.20 Uhr: der erste Teil der Neuverfilmung Dreiteilers Winnetou - Der Mythos lebt bei RTL - Hier geht es zur Kritik eines Winnetou-Fans aus Franken (RTL)17.15 Uhr:(Pro 7)17.30 Uhr:(ARD)17.35 Uhr:(Sat. 1)17.55 Uhr:(RTL 2)18.00 Uhr:(ProSieben MAXX)20.15 Uhr:(Sat. 1)20.15 Uhr:(RTL)20.15 Uhr:(Pro 7)20.15 Uhr:(VOX)20.15 Uhr:(ARD)21.53 Uhr:(ORF 1)22.15 Uhr:(RTL)23.15 Uhr:(Sat. 1)23.50 Uhr:(ZDF)00.05 Uhr:(Pro 7)