Das sind die TV-Tipps für Weihnachten 2016: Erster Feiertag, 25. Dezember

Heiligabend gut überstanden? Der Abwasch ist erledigt, die Geschenke verteilt und das Weihnachtsessen verdaut? Dann steht einem gemütlichen Tag vor dem Fernseher nichts mehr im Weg.Die Fernsehmacher denken mit und servieren uns zu Weihnachten einen Spielfilm nach dem nächsten. Egal ob Weihnachtsklassiker, Märchen oder Blockbuster: Weihnachten 2016 ist für jeden etwas dabei.Um den Überblick über das Fernsehprogramm an Weihnachten 2016 zu behalten, haben wir das Angebot etwas ausgedünnt und die interessantesten Filme am ersten Weihnachtsfeiertag zusammengetragen. Hier sind unsere TV-Tipps für den ersten Weihnachtsfeiertag 2016:09.35 Uhr:(Pro7)10.55 Uhr:(Kabel 1)12.40 Uhr:(HR)12.45 Uhr:(Kabel 1)13.20 Uhr:(Pro7)14.15 Uhr:(RTL)14.15 Uhr:(HR)16.35 Uhr:(RTL)16.55 Uhr:(VOX)17.25 Uhr:(Servus TV)17.30 Uhr:(ARD)17.45 Uhr:(RTL 2)20.15 Uhr:(ZDF)20.15 Uhr: der erste Teil der Neuverfilmung Dreiteilers Winnetou - Der Mythos lebt bei RTL - Hier geht es zur Kritik eines Winnetou-Fans aus Franken (RTL)20.15 Uhr:(Sat.1)20.15 Uhr:(Pro7)20.15 Uhr:(RTL 2)20.15 Uhr:(Kabel 1)20.15 Uhr:(Vox)22.05 Uhr:(Servus TV)22.10 Uhr:(3Sat)22.15 Uhr:(Sat.1)22.30 Uhr:(Pro7)22.35 Uhr:(Kabel 1)23.25 Uhr:(ZDF)23.35 Uhr:(ORF1)00.30 Uhr:(Pro7)