Das sind die TV-Tipps für Silvester 2016 und Neujahr 2017

Keine Lust, sich am Jahreswechsel auf irgendwelchen Partys herumzutreiben? Wer lieber daheim entspannen möchte, findet im TV die passende Unterhaltung. Denn die Fernsehmacher denken mit und servieren zu Silvester 2016 und Neujahr 2017 einen Spielfilm nach dem nächsten.Um den Überblick über das Fernsehprogramm an Silvester und Neujahr zu behalten, haben wir das Angebot etwas ausgedünnt und die interessantesten Filme zusammengetragen.08.40 Uhr:(Das Erste)08.40 Uhr:(RTL II)09.35 Uhr:(RTL)10.35 Uhr:(Das Erste)11.10 Uhr:(ZDF)11.15 Uhr:(RTL)12.25 Uhr:(ProSieben)13.20 Uhr:(RTL II)14.10 Uhr:(ZDF)14.40 Uhr:(RTL)15.00 Uhr:(RTL II)16.35 Uhr:(RTL II)16.50 Uhr:(RTL)18.15 Uhr:(Sat1)18.15 Uhr:(Nickelodeon)18.20 Uhr:(RTL II)18.25 Uhr:(ProSieben)20.15 Uhr:(Das Erste)20.15 Uhr:(ZDF)20.15 Uhr:(ProSieben)20.15 Uhr:(Sat1)20.15 Uhr:(VOX)21.55 Uhr:(Sat1)Und auch an Neujahr 2017 gibt es zum Entspannen - oder auch um sich vom Kater zu erholen - das passende TV-Programm.06.35 Uhr:(ZDF)07.30 Uhr:(RTL II)08.00 Uhr:(Das Erste)08.10 Uhr:(ZDF)08.45 Uhr:(RTL)09.05 Uhr:(RTL II)09.20 Uhr:(ProSieben)10.05 Uhr:(Das Erste)11.05 Uhr:(Das Erste)12.15 Uhr:(RTL)13.30 Uhr:(Sat1)14.00 Uhr:(VOX)14.25 Uhr:(ProSieben)14.30 Uhr:(RTL)16.00 Uhr:(ProSieben)16.30 Uhr:(RTL)16.30 Uhr:(Sat1)18.05 Uhr:(ProSieben)18.15 Uhr:(Sat1)18.30 Uhr:(VOX)20.15 Uhr:(Das Erste)20.15 Uhr:(ProSieben)20.15 Uhr:(Sat1)20.15 Uhr:(Kabel1)20.15 Uhr:(VOX)21.55 Uhr:(Kabel1)22.00 Uhr:(VOX)22.15 Uhr:(Sat1)22.15 Uhr:(RTL II)22.35 Uhr:(ProSieben)