Das ist das beliebteste Haustier in Deutschland

Nicht der Hund, sondern die Katze ist in Deutschland des Menschen bester Freund. 13,4 Millionen von ihnen haben einer repräsentativen Erhebung des Marktforschungsinstituts Skopos zufolge im vergangenen Jahr in deutschen Haushalten gelebt.



Klar in der Unterzahl

Hunde waren 2016 mit 8,6 Millionen erneut klar in der Unterzahl. Im Vergleich zum Vorjahr haben sie allerdings zahlenmäßig etwas aufgeholt: Die Differenz zwischen den beiden beliebtesten Heimtieren ist demnach um 0,2 Millionen geschrumpft.



Nicht nur Vierbeiner

Doch die Deutschen haben nicht nur ein Herz für Vierbeiner. Unter anderem wurden vergangenes Jahr 4,6 Millionen Ziervögel gezählt. Es gab zudem rund 3,6 Millionen Aquarien oder Gartenteiche mit Fischen. Insgesamt lebten in 44 Prozent aller deutschen Haushalte Heimtiere. Der Industrieverband Heimtierbedarf (IVH) und der Zentralverband Zoologische Fachbetriebe (ZZF) hatten die Erhebung beauftragt.